Enyingi Patrik 27 éve nem látott időt futott 200 méteren

A 4x400-as váltóval fedett pályás világbajnoki bronzérmes sprinter klubja, a MATE-GEAC honlapja szerint egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedettnél valamivel nagyobb, 2,5 méter/másodperces volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt semmilyen körülmények között sem.

A birminghami Európa-bajnokságra készülő Enyingi Patrik – aki a Tisza-kupán a 100 métert is megnyerte 10.24 másodperccel (5,5 m/mp) – télen szinte az egész szezont kihagyta sérülés miatt, szabadtéren pedig eddig elsősorban 100 és 200 méteren futott. Fő távján, 400 méteren 45.53 másodperc az idei legjobbja, ami csaknem hét tizeddel marad el tavaly elért egyéni csúcsától (44.84 mp).