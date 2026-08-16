Rg-vb: dupla brazil siker az együttes kéziszercsapatoknál

A Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Goncalves, Julia Kurunczi, Sofia Pereira, Nicole Pircio összeállítású csapat mindkét gyakorlatára 29.450 pontot kapott.

Az egyéni verseny szerenkénti döntőiben a német színekben versenyző orosz Darja Varfolomeev duplázott, ugyanis szalaggal és labdával is győzött, ráadásul karikával bronzérmes lett.

Az első felnőtt világbajnokságán szereplő orosz Marija Boriszova labdával, buzogánnyal és szalaggal is bronzérmet szerzett. A buzogány fináléját a bolgár Sztilijana Nikolova nyerte, aki szalaggal második lett.

Az egyéni összetett döntő első három helyezettje, illetve az együttes kéziszercsapatok összetett versenyének dobogósai már most kijutottak a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

RITMIKUSGIMNASZTIKA-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

Együttes kéziszercsapatok, szerenkénti döntő

Öt labda

1. Brazília 29.450 pont

2. Kína 28.900

3. Bulgária 28.400

Három karika és két pár buzogány

1. Brazília 29.450 pont

2. Spanyolország 29.050

3. Bulgária 28.750

Egyéni, szerenkénti döntő

Karika

1. Tajszija Onofrijcsuk (Ukrajna) 30.700 pont

2. Sofia Raffaeli (Olaszország) 30.500

3. Darja Varfolomeev (Németország) 30.400

Labda

1. Darja Varfolomeev 30.350 pont

2. Szofija Ilterjakova (Oroszország) 29.800

3. Marija Boriszova (Oroszország) 29.150

Buzogány

1. Sztilijana Nikolova (Bulgária) 30.150 pont

2. Tajszija Onofrijcsuk 30.050

3. Marija Boriszova 30.050

Szalag

1. Darja Varfolomeev 30.500 pont

2. Sztilijana Nikolova 30.450

3. Marija Boriszova 29.900