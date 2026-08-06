Nemzeti Sportrádió

Vb 2030: a spanyol sportminiszter szerint a döntőt Spanyolországban kell megrendezni

2026.08.06. 16:43
Milagros Tolón határozottan foglalt állást hazája mellett (Fotó: Getty Images)
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Marokkó Milagros Tolón Spanyolország foci vb 2030 döntő Gianni Infantino
Milagros Tolón spanyol sportminiszter cáfolta azokat a találgatásokat, miszerint a társrendező Marokkó adhatna otthont a 2030-as labdarúgó-világbajnokság döntőjének, szerinte a finálét Spanyolországban kell megrendezni.

„Továbbra is dolgozunk ezen, mert azt akarjuk, és úgy is kell lennie, hogy a vb-döntőre Spanyolországban kerüljön sor!”– hangsúlyozta Milagros Tolón.  – Meggyőződésem, hogy a FIFA Spanyolországot választja majd a finálé helyszínéül.”

A spanyol sportminiszter azok után kért szót, hogy a brit The Times című lap arról számolt be: Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke Marokkónak ígérte a döntőt, amennyiben az afrikai ország támogatja őt a 2027 márciusában esedékes újraválasztásán. A FIFA ezt az értesülést igyekezett cáfolni, mondván a finálé helyszínéről a megfelelő időben születik döntés.

Marokkó jelenleg egy új, 115 000 férőhelyes stadiont épít Casablancában. Tolón szerint a madridi Santiago Bernabéu Stadion vagy a barcelonai Camp Nou adhatna otthont a 2030-as torna záró összecsapásának.

A 2030-as világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó közösen rendezi meg, miután a torna centenáriumi ünnepségeinek részeként egy-egy mérkőzést Uruguayban, Paraguayban és Argentínában is lejátszanak.

 

Marokkó Milagros Tolón Spanyolország foci vb 2030 döntő Gianni Infantino
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