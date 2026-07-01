Kylian Mbappé: Tisztában vagyunk vele, mit várnak tőlünk
„Azt hiszem, az egész csapat tökéletesen tisztában van vele, mit kell tennie, mi az elvárás vele szemben és hogyan kell teljesítenie, ennek megfelelően játszunk. Bejutottunk a nyolcaddöntőbe, innentől új sorozat veszi kezdetét, a lényeg!” – kezdte a világbajnok francia csatár.
„Kissé bátortalanul kezdtünk ma, de aztán belelendültünk. Voltak helyzeteink az elejétől, már korábban is vezethettünk volna, dehát ilyen a futball, nem szabad megállni. Onnantól, hogy megtört a jég, már végig mi irányítottuk, mi történik” – folytatta Kylian Mbappé, aki Didier Deschamps szövetségi kapitány édesanyjának elvesztése kapcsán is nyilatkozott.
„Tudjuk, hogy a kapitány nehéz időszakon megy át, mellette vagyunk, egy csapat vagyunk. Vannak dolgok, amelyek fontosabbak a futballnál, de tudja, hogy sosem lesz egyedül.”
A góllövőlistán Lionel Messit beérő, összességében már 18 (!) vb-gólos támadó hozzátette: „Innentől Paraguayra koncentrálunk! Megmutatták, hogy komolyan kell venni őket, hiszen legyőzték Németországot. A világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések, főleg az egyenes kieséses szakaszban.”
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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–0 (1–0)
New York, New York/New Jersey Stadion. 80 663 néző. Vezeti: Danny Makkelie (holland)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 75.), Upamecano, Saliba, Digne (T. Hernández, 78.) – Rabiot, Tchouaméni – O. Dembélé (D. Doué, 75.), Olise (Cherki, 85.), Barcola – K. Mbappé (Mateta, 85.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, G. Gudmundsson – D. Svensson (Svanberg, 82.), Bergvall (Zeneli, 66.), Ayari (Svanberg, 82.), Stroud (T. Ali, 66.) – Isak (Nilsson, 89.), Elanga – Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)
Gólszerzők: Mbappé (45, 73.), Barcola (53.)