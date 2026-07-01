Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé: Tisztában vagyunk vele, mit várnak tőlünk

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.01. 03:09
Kylian Mbappé megint elképesztő meccset játszott (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Franciaország favorithoz méltó, pazar játékkal 3–0-ra megverte Svédországot a legjobb 32 között az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon, magyar idő szerint kedd este, így ott van a nyolcaddöntőben. Mutatjuk, mit nyilatkozott a meccs emberének választott, immár 18 vb-gólnál járó Kylian Mbappé.

 

„Azt hiszem, az egész csapat tökéletesen tisztában van vele, mit kell tennie, mi az elvárás vele szemben és hogyan kell teljesítenie, ennek megfelelően játszunk. Bejutottunk a nyolcaddöntőbe, innentől új sorozat veszi kezdetét, a lényeg!” – kezdte a világbajnok francia csatár. 

„Kissé bátortalanul kezdtünk ma, de aztán belelendültünk. Voltak helyzeteink az elejétől, már korábban is vezethettünk volna, dehát ilyen a futball, nem szabad megállni. Onnantól, hogy megtört a jég, már végig mi irányítottuk, mi történik” – folytatta Kylian Mbappé, aki Didier Deschamps szövetségi kapitány édesanyjának elvesztése kapcsán is nyilatkozott. 

„Tudjuk, hogy a kapitány nehéz időszakon megy át, mellette vagyunk, egy csapat vagyunk. Vannak dolgok, amelyek fontosabbak a futballnál, de tudja, hogy sosem lesz egyedül.”

A góllövőlistán Lionel Messit beérő, összességében már 18 (!) vb-gólos támadó hozzátette: „Innentől Paraguayra koncentrálunk! Megmutatták, hogy komolyan kell venni őket, hiszen legyőzték Németországot. A világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések, főleg az egyenes kieséses szakaszban.”

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A franciák megmutatták New Yorkban, miért számítanak a világbajnokság favoritjának, a Real Madrid csatára pedig beérte a góllövőlista élén Lionel Messit, miközben összességében már 18. vb-gólját jegyezte.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–0 (1–0)
New York, New York/New Jersey Stadion. 80 663 néző. Vezeti: Danny Makkelie (holland)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 75.), Upamecano, Saliba, Digne (T. Hernández, 78.) – Rabiot, Tchouaméni – O. Dembélé (D. Doué, 75.), Olise (Cherki, 85.), Barcola – K. Mbappé (Mateta, 85.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps  
SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, G. Gudmundsson – D. Svensson (Svanberg, 82.), Bergvall (Zeneli, 66.), Ayari (Svanberg, 82.), Stroud (T. Ali, 66.) – Isak (Nilsson, 89.), Elanga – Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)
Gólszerzők: Mbappé (45, 73.), Barcola (53.)

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