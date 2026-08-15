Az újonc otthonában nyert, továbbra is éllovas a Soroksár



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA–SOROKSÁR SC 0–1 ( 0–1)

Nagykanizsa, Olajbányász-stadion, 2000 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Holpár Gergely)

FC Nagykanizsa: Mikler (Gaál, a szünetben) – Magyar M, Puskás, Stefan, Horváth M. (Borsos, 68.) – Varga D. (Szanyi, 86.), Kapornai (Lőrincz A. 68.), Kovács, Jován (Lőrincz B., a szünetben) – Helesh – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

Soroksár SC: Jova – Komáromi, Lukács L. (Kálnoki-Kis Zs., 72.), Vass, Köböl (Rónaszéki, 84.) – Vattay, Lukács D., Kuznyecov (Hidi, 84.), Horváth K. – Lovrencsics (Gólik, 60.) , Bagi (Halmai, 60.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Köböl (35.)

Összefoglaló:

Listavezetőként és óriási önbizalommal érkezett az Olajbányász-stadionba a Soroksár, hiszen egy hete meglepően magabiztosan, 4-0-ra verte a legutóbb még NB I-ben szereplő diósgyőrieket. A kanizsaiaknak viszont nem úgy sikerült az előző kör, mint szerették volna, hiszen játékban egyenlő ellenfelei voltak a Szentlőrincnek, mégis pont nélkül távoztak Lőrinczék. (1-0) A mérkőzés rekkenő hőségben és ennek megfelelően nem túl nagy iramban indult. Az első 20 perc lehetőség nélkül zajlott, aztán egyre bátrabban játszottak az NB II-be 24 év után visszajutó hazaiak. Heleshék főleg a széleken voltak veszélyesek, ám ebben a periódusban jött a vendégek gólja, Köböl szabadrúgásból lepte meg Miklert. A folytatásban a szünetig magabiztosabb volt a Soroksár, de újabb gól nem esett. A második félidőben több ítéletet is vitatott a hazai publikum, volt olyan akció, amikor egy támadáson belül háromszor reklamáltak tizenegyest a dél-zalaiak. A Soroksár átlövésekből veszélyeztetett és próbálta tartani a labdát. A hosszabbításban beszorította ellenfelét a Kanizsa, de nem tudott kiegyenlíteni, így maradt a 0-1. Ezzel a Soroksár továbbra is az NB II. listavezetője.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az újonc létére eddig három meccsen három pontot gyűjtő Nagykanizsa a listavezető és veretlen, legutóbb a DVTK-nak négy gólt vágó Soroksár ellen.