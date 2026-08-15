Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–MTK 1–1

Az újonc otthonában nyert, továbbra is éllovas a Soroksár

MIKÓ-BARÁTH GYÖRGYMIKÓ-BARÁTH GYÖRGY
2026.08.15. 17:21
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A sárga mezes Soroksár Nagykanizsán is begyűjtötte a három pontot (Archív Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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NB II Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár NB II 4. forduló
Második hazai meccsén is alulmaradt az FC Nagykanizsa, a soroksári Köböl Krisztián gólja döntött a labdarúgó NB II. 4. fordulójában. A dél-pesti együttes így továbbra is vezeti a tabellát.


LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA–SOROKSÁR SC 0–1 ( 0–1) 
Nagykanizsa, Olajbányász-stadion, 2000 néző. Vezette: Juhász Bálint  (Bertalan Dávid, Holpár Gergely) 
FC Nagykanizsa: Mikler (Gaál, a szünetben) – Magyar M, Puskás, Stefan, Horváth M. (Borsos, 68.)   Varga D. (Szanyi, 86.), Kapornai (Lőrincz A. 68.), Kovács, Jován (Lőrincz B., a szünetben) Helesh Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula
Soroksár SC:  Jova Komáromi, Lukács L. (Kálnoki-Kis Zs., 72.), Vass, Köböl (Rónaszéki, 84.) Vattay, Lukács D., Kuznyecov (Hidi, 84.), Horváth K. Lovrencsics (Gólik, 60.) , Bagi (Halmai, 60.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Köböl (35.) 

Összefoglaló: 

Listavezetőként és óriási önbizalommal érkezett az Olajbányász-stadionba a Soroksár, hiszen egy hete meglepően magabiztosan, 4-0-ra verte a legutóbb még NB I-ben szereplő diósgyőrieket. A kanizsaiaknak viszont nem úgy sikerült az előző kör, mint szerették volna, hiszen játékban egyenlő ellenfelei voltak a Szentlőrincnek, mégis pont nélkül távoztak Lőrinczék. (1-0) A mérkőzés rekkenő hőségben és ennek megfelelően nem túl nagy iramban indult. Az első 20 perc lehetőség nélkül zajlott, aztán egyre bátrabban játszottak az NB II-be 24 év után visszajutó hazaiak. Heleshék főleg a széleken voltak veszélyesek, ám ebben a periódusban jött a vendégek gólja, Köböl szabadrúgásból lepte meg Miklert. A folytatásban a szünetig magabiztosabb volt a Soroksár, de újabb gól nem esett. A második félidőben több ítéletet is vitatott a hazai publikum, volt olyan akció, amikor egy támadáson belül háromszor reklamáltak tizenegyest a dél-zalaiak. A Soroksár átlövésekből veszélyeztetett és próbálta tartani a labdát. A hosszabbításban beszorította ellenfelét a Kanizsa, de nem tudott kiegyenlíteni, így maradt a 0-1. Ezzel a Soroksár továbbra is az NB II. listavezetője.  
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az újonc létére eddig három meccsen három pontot gyűjtő Nagykanizsa a listavezető és veretlen, legutóbb a DVTK-nak négy gólt vágó Soroksár ellen.

 

NB II Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár NB II 4. forduló
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