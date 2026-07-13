Nemzeti Sportrádió

Ismét Slaven Bilic lett a horvát válogatott szövetségi kapitánya – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.13. 13:59
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Slaven Bilic visszatér a horvát kispadra (Fotó: Getty Images)
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Zlatko Dalic Horvátország Slaven Bilic
Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére.

A tréner kinevezést hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be a Horvát Labdarúgó-szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton, és kezdhet új időszámítást a világbajnoki ezüst- és bronzérmes válogatott élén.

Bilic edzői pályafutását 2001-ben a Hajduk Splitnél kezdte, majd a horvát U21-es válogatottat is irányította. Ezt követően, 2006 és 2012 között a felnőtt nemzeti csapat szövetségi kapitányaként dolgozott, s legnagyobb sikerét a 2008-as Európa-bajnokságon érte el, ahol a horvát válogatottal a negyeddöntőig jutott.

Távozása után több külföldi klubnál tevékenykedett, többek között a Lokomotiv Moszkvánál, a Besiktasnál és a West Ham Unitednél is. Az angol csapattal a 2015–2016-os idényben a Premier League hetedik helyén végzett, míg a West Bromwich Albionnal 2020-ban feljutott az élvonalba.

 

Zlatko Dalic Horvátország Slaven Bilic
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