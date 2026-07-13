Evezős ob: a kapitány abban bízik, hogy az Eb-re készülő válogatottjai jól kifáradtak

A szakember – aki vasárnap kétéves kihagyás után evezett ismét versenykörülmények között, és lett ezüstérmes a szolnoki nyolcassal – az idei világversenyeket illetően az MTI-nek elmondta: a varesei kontinensbajnokságon Pétervári-Molnár Bendegúz (férfi egypár), Tamás Bence (férfi könnyűsúlyú egypár) és Gadányi Zoltána (női egypár) indulása biztos. Az amszterdami világbajnokságra közülük egyelőre csupán előbbi rendelkezik szintidővel, míg utóbbi a tervek szerint az Eb-n teljesíti majd a részvételhez szükséges feltételeket. Tamás Bence helyzetéről annyit közölt, hogy miután nem olimpiai versenyszámban evez, önköltséges alapon indulhat a vb-n, aminek örülne azért, mert minél nagyobb létszámú magyar csapat vesz részt egy nemzetközi eseményen, annál jobb.

Az ob-n nyújtott teljesítményüket a kapitány jónak értékelte, korábban úgy fogalmazott: a női egypár döntőjében szoros csatát hozott a győztes Gadányi Zoltána és a második Preil Vivien küzdelme, míg a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz meggyőző evezéssel nyerte meg a férfi egypárt. Simon Béla azt mondta: ennél részletesebb szakmai elemzést az ob-ról azért nem tenne, mert az elsősorban a klubérdeket szolgálja, nem a válogatottét.

„Az edzők ilyenkor a húzóembereket szeretik ide-oda tologatni az egységekbe a minél jobb szereplés, a minél több győzelem reményében, ami a klubok közötti pontversenyben valóban jól mutat. Én kapitányként annak örülök, ha a válogatottban számításba vett versenyzők jól elfáradnak, mert Hosszú Katinka óta mindenki más is tudja: a legjobb edzés egy jó verseny” – nyilatkozta a szakember. Hozzátette: nagyon reméli, hogy a nyári munka egészét és a világversenyeket is tekintetbe véve a klubokban reálisan felmérték, az ob-n mi az, ami a versenyzők érdekeit szolgálja – Gadányi Zoltána például éppen a nemzetközi mezőny magasabb kihívásaira gondolva halmozta a számokat -, és mi az, amivel már esetleg túlterhelik a fizikai állapotukat.

„Bízok a kluboknál dolgozó edzőkollégák szakmai meglátásában és józan eszében, hogy a válogatottak világversenyen való jó szereplése az egész magyar evezés érdeke. Benne az érintett versenyzővel és edzőjével, illetve közvetetten az egyesületükkel” – zárta gondolatait Simon Béla.

Az Eb-t július 31. és augusztus 2. között az olaszországi Varesében, a vb-t augusztus 24. és 30. között Amszterdamban rendezik.