Statisztika: 31. lövésével megvan Cristiano Ronaldo első gólja a vb egyenes kieséses szakaszában

Cristiano Ronaldo lett a legidősebb játékos (41 év 147 nap), aki pályára lépett a vb egyenes kieséses szakaszában, míg a horvátok kezdőjének 30 év, 100 nap volt az átlagéletkora, ami 1998 óta a legidősebb a torna egyenes kiesés szakaszában. A vb történelmében most először fordult elő, hogy két negyven évnél idősebb játékos (Cristiano Ronaldo és Luka Modric) néz szembe egymással. Előbbi 26., utóbbi 23. vb-meccsét játszotta, az összesen 49 meccs a legtöbb egy világbajnokságon. A 2022-es döntőben Lionel Messinek és Hugo Llorisnak 46 volt. A labdarúgás történelmében most először játszott két játékos egymás ellen úgy, hogy mindkettejük átlépte a 200-szoros válogatottságot.

Cristiano Ronaldo will be the first player to play in a FIFA World Cup knockout match after his 41st birthday.



Croatia's starting XI has an average age of 30y, 100d, the oldest for a non-group match at the World Cup since Croatia themselves in 1998 (3rd-place match - 30y 126d). pic.twitter.com/uMXhnaTZLD — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2026

Az eseménytelenebb első félidő után Ivan Perisic szerzett vezetést Horvátországnak. Perisicnek ez volt a 7. vb-gólja, amivel mostmár egyedül vezeti a horvát örökranglistát megelőzve Davor Sukert (6). Perisic a negyedik vb-jén szerzett gólt, erre csak Miroslav Klose (4), Uwe Seeler (4), Pelé (4), Lionel Messi (5) és Cristiano Ronaldo (6) volt képes.

Most WC goals for Croatia:



7 — Ivan Perišić

6 — Davor Šuker pic.twitter.com/anDxoPH4KG — StatMuse FC (@statmusefc) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo ugyan betalált akcióból, de les miatt érvénytelenítették, aztán büntetőből sikerült a gólszerzés. Ez volt az ötszörös aranylabdás portugál első gólja a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, a kilencedik meccsén a 31. próbálkozása ért gólt. Ronaldo 81 percet töltött a pályán, ez alatt egyszer ért labdába a tizenhatoson belül. 1998 óta ez volt a nyolcadik büntető, amelyet világbajnokságokon Horvátország ellen értékesítettek, ezzel vezetik a vonatkozó listát. A horvátok mögött Franciaország (7), Argentína (6) és Hollandia (5) következik.

1 - Cristiano Ronaldo's penalty against Croatia was his only touch inside the opposition box in his 81 minutes spent on the pitch.



It was also his first-ever goal in the knockout stages of the World Cup.



Breakthrough. pic.twitter.com/Tp8PrO9rp5 — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

Cristiano Ronaldónak ez volt a 25. gólja nagy tornákon ezzel beérte Ronaldo Nazariót. A mérkőzésen 25 labdaérintése volt, 22 passzából 21 passza pontos volt, két lövése volt, abból egy eltalálta a kaput. Ronaldo lett a legidősebb gólszerző, a legidősebb gólszerző az egyenes kiesés szakaszban és a legidősebb, aki a meccs embere lett.

Cristiano Ronaldo has now scored the same amount of goals at major international tournaments as Ronaldo Nazario (25).



🇵🇹 Ronaldo 🤝 Ronaldo 🇧🇷 https://t.co/ntvGJl6dzE pic.twitter.com/u5WKqJhXyr — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

🚨 Cristiano Ronaldo is the first player in football history to score 25+ goals across the Men’s World Cup and European Championships:



◎ 2004 EC: ⚽⚽

◎ 2006 WC: ⚽

◎ 2008 EC: ⚽

◎ 2010 WC: ⚽

◎ 2012 EC: ⚽⚽⚽

◎ 2014 WC: ⚽

◎ 2016 EC: ⚽⚽⚽

◎ 2018 WC: ⚽⚽⚽⚽

◎ 2020… pic.twitter.com/QeVv7odBEf — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo labdaérintései...

Cristiano Ronaldo touches in the opposition box: 1. pic.twitter.com/BtQlyGdk8o — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 3, 2026

A hosszabbításban Goncalo Ramos szerezte meg a továbbjutást érő gólt. A 93 perc 9 másodpercnél született találat Portugália történetének legkésőbb született győztes vb-találata volt. Goncalo Ramos 187 perc alatt négy gólt szerzett a világbajnokság, azaz 47 percenként eredményes, ami a legjobb a portugálok vb-történelmében.

93:09 - El gol de Gonçalo Ramos ha sido en el 93:09, siendo el tanto más tardío que da la victoria a #Portugal 🇵🇹 en su historia en el #Mundial.



Héroe. pic.twitter.com/zKdKr4ibZR — OptaJose (@OptaJose) July 3, 2026

Luka Modricnak ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése. 202-szer viselte a horvát válogatott mezt, ezeken 21 gólt szerzett. Öt világbajnokságon szerepelt, 2018-ban ezüst-, 2022-ban bronzérmet nyert. Öt Európa-bajnokságon járt, ő az Eb-k történelmének legidősebb gólszerzője (38 év, 289 nap), továbbá neki van a negyedik legtöbb válogatott mérkőzése.

Luka Modrić for Croatia:



202 caps

21 goals

5 World Cups

🥈 World Cup (2018)

🥉 World Cup (2022)

5 European Championships



The oldest player to ever score at the European Championships (38 years and 289 days).



The fourth most capped international player of all time.



Captain.… pic.twitter.com/ucLbfmqMEA — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

A második félidőben három lesgól és egy büntető is tördelte a játékot, így végül 18 perc, 51 másodperc ráadás volt a meccsen, ami a legtöbb egy vb-meccsen. Korábban a 2022-es Anglia–Irán volt a csúcstrató 14 perc 3 másodperccel. Portugália 1966 óta először nyert egyenes kieséses meccset hátrányból felállva a világbajnokságon. Legutóbb az 1966-os negyeddöntőben Észak-Korea ellen 0–3-ról nyert 5–3-ra a portugál csapat.

Az első félidő és a második félidő közti különbség egy képen

First-half of Portugal vs Croatia vs the second-half https://t.co/lTarUQmNxG pic.twitter.com/QCpiOZ9x7Q — Squawka Live (@Squawka_Live) July 3, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói