Statisztika: 31. lövésével megvan Cristiano Ronaldo első gólja a vb egyenes kieséses szakaszában
Cristiano Ronaldo lett a legidősebb játékos (41 év 147 nap), aki pályára lépett a vb egyenes kieséses szakaszában, míg a horvátok kezdőjének 30 év, 100 nap volt az átlagéletkora, ami 1998 óta a legidősebb a torna egyenes kiesés szakaszában. A vb történelmében most először fordult elő, hogy két negyven évnél idősebb játékos (Cristiano Ronaldo és Luka Modric) néz szembe egymással. Előbbi 26., utóbbi 23. vb-meccsét játszotta, az összesen 49 meccs a legtöbb egy világbajnokságon. A 2022-es döntőben Lionel Messinek és Hugo Llorisnak 46 volt. A labdarúgás történelmében most először játszott két játékos egymás ellen úgy, hogy mindkettejük átlépte a 200-szoros válogatottságot.
Az eseménytelenebb első félidő után Ivan Perisic szerzett vezetést Horvátországnak. Perisicnek ez volt a 7. vb-gólja, amivel mostmár egyedül vezeti a horvát örökranglistát megelőzve Davor Sukert (6). Perisic a negyedik vb-jén szerzett gólt, erre csak Miroslav Klose (4), Uwe Seeler (4), Pelé (4), Lionel Messi (5) és Cristiano Ronaldo (6) volt képes.
Cristiano Ronaldo ugyan betalált akcióból, de les miatt érvénytelenítették, aztán büntetőből sikerült a gólszerzés. Ez volt az ötszörös aranylabdás portugál első gólja a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, a kilencedik meccsén a 31. próbálkozása ért gólt. Ronaldo 81 percet töltött a pályán, ez alatt egyszer ért labdába a tizenhatoson belül. 1998 óta ez volt a nyolcadik büntető, amelyet világbajnokságokon Horvátország ellen értékesítettek, ezzel vezetik a vonatkozó listát. A horvátok mögött Franciaország (7), Argentína (6) és Hollandia (5) következik.
Cristiano Ronaldónak ez volt a 25. gólja nagy tornákon ezzel beérte Ronaldo Nazariót. A mérkőzésen 25 labdaérintése volt, 22 passzából 21 passza pontos volt, két lövése volt, abból egy eltalálta a kaput. Ronaldo lett a legidősebb gólszerző, a legidősebb gólszerző az egyenes kiesés szakaszban és a legidősebb, aki a meccs embere lett.
Cristiano Ronaldo labdaérintései...
A hosszabbításban Goncalo Ramos szerezte meg a továbbjutást érő gólt. A 93 perc 9 másodpercnél született találat Portugália történetének legkésőbb született győztes vb-találata volt. Goncalo Ramos 187 perc alatt négy gólt szerzett a világbajnokság, azaz 47 percenként eredményes, ami a legjobb a portugálok vb-történelmében.
Luka Modricnak ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése. 202-szer viselte a horvát válogatott mezt, ezeken 21 gólt szerzett. Öt világbajnokságon szerepelt, 2018-ban ezüst-, 2022-ban bronzérmet nyert. Öt Európa-bajnokságon járt, ő az Eb-k történelmének legidősebb gólszerzője (38 év, 289 nap), továbbá neki van a negyedik legtöbb válogatott mérkőzése.
A második félidőben három lesgól és egy büntető is tördelte a játékot, így végül 18 perc, 51 másodperc ráadás volt a meccsen, ami a legtöbb egy vb-meccsen. Korábban a 2022-es Anglia–Irán volt a csúcstrató 14 perc 3 másodperccel. Portugália 1966 óta először nyert egyenes kieséses meccset hátrányból felállva a világbajnokságon. Legutóbb az 1966-os negyeddöntőben Észak-Korea ellen 0–3-ról nyert 5–3-ra a portugál csapat.
Az első félidő és a második félidő közti különbség egy képen
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói
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