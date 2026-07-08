Lezárul egy korszak a horvát futballban, Dalic távozik a válogatott éléről – hivatalos

Az 59 éves szakember csaknem kilenc év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. Irányításával Horvátország ezüstérmet szerzett a 2018-as, bronzérmet a 2022-es világbajnokságon, emellett ezüstérmes lett a 2023-as Nemzetek Ligájában, valamint kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is.

„A szövetségi kapitányi szerepkör rengeteg nehéz döntést kíván, de ez volt a legnehezebb. Amikor átvettem a válogatottat, nem mertem álmodni arról, hogy mindezt elérjük. Büszke vagyok a sikerekre, de leginkább arra az egységre, amelyet a csapaton belül és a szurkolókkal együtt sikerült kialakítanunk” – mondta Zlatko Dalic.

A szakember megköszönte játékosainak, stábjának, a szövetségnek, a szurkolóknak és a családjának a támogatást, majd úgy fogalmazott: bár továbbra is megvan benne az ambíció, úgy érzi, most jött el az ideje lezárni ezt a korszakot.