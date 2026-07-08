Nemzeti Sportrádió

Lezárul egy korszak a horvát futballban, Dalic távozik a válogatott éléről – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.08. 13:25
null
Luka Modric klasszisának sokat köszönhetett Zlatko Dalic (Fotó: Getty Images)
Címkék
távozás foci vb 2026 Zlatko Dalic horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány
A 2026-os világbajnokság után távozik a horvát labdarúgó-válogatott éléről Zlatko Dalic – jelentette be a Horvát Labdarúgó-szövetség szerdán.

Az 59 éves szakember csaknem kilenc év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. Irányításával Horvátország ezüstérmet szerzett a 2018-as, bronzérmet a 2022-es világbajnokságon, emellett ezüstérmes lett a 2023-as Nemzetek Ligájában, valamint kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is.

„A szövetségi kapitányi szerepkör rengeteg nehéz döntést kíván, de ez volt a legnehezebb. Amikor átvettem a válogatottat, nem mertem álmodni arról, hogy mindezt elérjük. Büszke vagyok a sikerekre, de leginkább arra az egységre, amelyet a csapaton belül és a szurkolókkal együtt sikerült kialakítanunk” – mondta Zlatko Dalic.

A szakember megköszönte játékosainak, stábjának, a szövetségnek, a szurkolóknak és a családjának a támogatást, majd úgy fogalmazott: bár továbbra is megvan benne az ambíció, úgy érzi, most jött el az ideje lezárni ezt a korszakot.

Foci vb 2026
2026.07.03. 03:10

CR7 egyenlített, Ramos megnyerte: Portugália a 94. percben betalálva ejtette ki Horvátországot!

A 103. perces horvát egyenlítést elvette a VAR, így lehet, hogy ez volt Luka Modric karrierjének utolsó mérkőzése, míg az előbb lesgólt jegyző, majd 11-esből betaláló, végül lecserélt Ronaldo tovább reménykedhet a portugál vb-aranyban. Jön Spanyolország!

„Tiszta szívvel és büszkén távozom, mert részese lehettem a horvát futball történetének legnagyobb sikereinek” – zárta búcsúját Dalic.

távozás foci vb 2026 Zlatko Dalic horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány
Legfrissebb hírek

Szupersztár kettős repíti az angol válogatottat

Foci vb 2026
13 perce

A valaha volt egyik, ha nem a legizgalmasabb vb-góllövőlista

Foci vb 2026
19 perce

Messi nem ember? Ezt gondolja Thierry Henry

Foci vb 2026
2 órája

Quaresma kiosztotta a portugál válogatottat

Foci vb 2026
2 órája

„Majd akkor pihensz, ha véget ér a pályafutásod” – ezt nem teszi zsebre az USA kulcsembere

Foci vb 2026
3 órája

Kosznovszky Márk: Euforikus a hangulat Angliában

Légiósok
3 órája

Olvasóink többsége szerint helyes döntés született az Egyiptomnak meg nem adott 11-esnél

Foci vb 2026
4 órája

Ilyen volt a svájci szurkolók ünneplése Zürichben – videó

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik