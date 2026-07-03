A FIFA szerint helyes volt elvenni a horvátok drámai gólját, itt a magyarázat!

A találkozó drámai hajrájában Goncalo Ramos fejesével Portugália a ráadás negyedik percében megszerezte a vezetést (2–1). Úgy tűnt azonban, hogy Horvátország még megmentheti a mérkőzést: kilenc perccel később Josko Gvardiol közelről a hálóba juttatta a labdát, és a játékvezető elsőre megadta a gólt.

Az akció során Ivan Perisic ívelt a tizenhatoson belülre, a labda Renato Veigáról Mario Pasalic elé pattant, aki lekészítette azt Gvardiolnak. A televíziós visszajátszások alapján sokáig úgy tűnt, hogy Igor Matanovic nem ért hozzá a labdához, amikor megpróbálta megcsúsztatni azt, így Pasalic nem tartózkodott lesen.

A VAR azonban vizsgálta az esetet, és Espen Eskas játékvezetőt a monitorhoz hívta. A döntő bizonyítékot a hivatalos Adidas Trionda labdába épített érzékelőrendszer szolgáltatta: az adatok egyértelműen kimutatták, hogy Matanovic minimális érintése valóban megtörtént. Ez az apró kontaktus már elegendő volt ahhoz, hogy Pasalic leshelyzetbe kerüljön az akció folytatásában, így Gvardiol gólját jogosan érvénytelenítették.

A televíziós közvetítésben is megjelent egy úgynevezett „szívverés-grafika”, amely egy apró kiugrással jelezte a labda érintésének pillanatát.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

A FIFA a közleményében hangsúlyozta, hogy a Connected Ball-technológia adatai egyértelműen igazolták Matanovic érintését a gól előtti szituációban, így a játékvezető helyesen állapította meg a leshelyzetet és vonta vissza a találatot.

A szervezet kiemelte, hogy az Adidas Trionda labdájában elhelyezett IMU-érzékelők rendkívül érzékenyek, és a legkisebb érintéseket is képesek rögzíteni. Az így nyert adatokat a televíziós közvetítésekben látványos grafika szemlélteti, miközben a játékvezetők számára gyorsabb és pontosabb döntéshozatalt tesz lehetővé.