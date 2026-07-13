Nemzeti Sportrádió

A Manchester United közel került a belga középpályás szerződtetéséhez – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.07.13. 12:43
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Youri Tielemans (Fotó: Getty Images)
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angol foci Manchester United Aston Villa Youri Tielemans átigazolások
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United közel áll ahhoz, hogy szerződtesse az Aston Villa és a belga válogatott középpályását, Youri Tielemanst.

David Ornstein értesülései szerint a felek már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egymással, a játékosért nagyjából 35 millió fontot fizethetnek a végül a „vörös ördögök.” A sportújságíró úgy tudja: a vb-n is remeklő, 29 éves középpályásért más klubok is érdeklődnek, Tielemans azonban a Manchester Unitedban szeretne futballozni.

A Manchester United ugyanakkor előkészítette első nyári igazolását is: mint arról korábban már írtunk, már minden készen áll arra, hogy a klub megszerezze a Chelsea brazil középpályását, Andrey Santost.

Erre azok után került sor, hogy meghiúsult a MU régóta tervezett átigazolása: az eredeti tervek szerint az Atalanta brazil középpályása, Ederson érkezett volna az Old Traffordra, az üzlet azonban nem jött létre, mert a manchesteriek aggályokat fogalmaztak meg a játékos orvosi vizsgálatának eredményei miatt.

A világhírű olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint az üzlet még júniusban is gyakorlatilag biztosnak tűnt, az orvosi vizsgálatok részletes értékelése után azonban a Manchester United úgy döntött, inkább meghátrál az üzlettől – annak ellenére, hogy az Atalanta szerint Ederson teljesen egészséges, ezt bizonyítja az is, hogy a játékos a világbajnokságon pályára lépett a brazil válogatott színeiben.

Mindeközben viszont a másik fronton úgy tűnik, sikeres lesz majd a Manchester United: a klub most is  azon dolgozik, hogy mielőbb megállapodjon Tielemans szerződtetéséről, és bejelentsék a belga válogatott játékos érkezését.

 

angol foci Manchester United Aston Villa Youri Tielemans átigazolások
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