Gyulai István Memorial: Armand Duplantis ismét megszerezné a Spiriev Bojidar-trófeát, bár már a tavalyi is nehezen fért el otthon

Még el sem kezdődött az idei Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj, már a felvezető sajtótájékoztatón a sportág klasszisainak sora jelent meg, magán a viadalon pedig még ennél is jóval többen teszik tiszteletüket közülük. Az első Gyulai Memorialt még 2011-ben rendezték meg, az első három versenyt még a Puskás Ferenc Stadionban tartották meg, majd egészen 2024-ig Székesfehérvár adott otthont az egyik legrangosabb egynapos atlétikai megméretésnek, amely az atlétikai világszövetség (World Athletics) kontinentális Gold Tour-sorozatának is a szerves része. Tavaly után pedig immáron másodszor a fővárosi Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz a verseny helyszíne.

„Ez lesz a tizenhatodik viadal a verseny történetében, ami egy jelentős szám egy sportesemény történetében – kezdte Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. – A Memorial a legjelentősebb hazai atlétikai viadal, de nemzetközi szinten is a legnevesebb versenyek közé tartozik a sportágban. Édesapám hitt abban, hogy a sport hidakat épít, amelyben nem elsősorban az éremszerzés, hanem a tiszteletadás számít, az elmúlt tizenhat évben ennek szellemében építettük ezt az eseményt, nem véletlen, hogy a világ legnagyobb atlétái mindig szívesen tértek vissza korábban Székesfehérvárra, most pedig Budapestre – és ez nem magától értetődő, ez az elmúlt másfél évtized munkájának az eredménye. Az idei mezőny legalább olyan erős, ha nem erősebb, mint a korábbiak, olyanok érkeztek hozzánk, akik folyamatosan írják a sportág jelenkori történetét. De a magyarok is legalább ilyen fontosak, jelentős fejlődésen mentek keresztül, amire büszkék lehetünk. A magyar közönség pedig már tavaly is megmutatta, milyen ereje van, ami túlmutat az eredménylistákon.”

Gyulai Miklós (balra) és Spiriev Attila (Fotó: Árvai Károly)

Spiriev Attila sportigazgató többek között ismertette, a 2011-es első versenytől egészen a kedden délután 15 órakor kezdődőt is beleértve összesen 241 különböző atléta szerepelt, illetve szerepel a Gyulai Memorialon, akik összesen 561 olimpiai vagy világbajnoki aranyérmet szereztek. 83-an közülük egynél többször vettek részt, a csúcstartó az olimpiai bronzérmes, ötszörös világbajnok kalapácsvető, a lengyel Pawel Fajdek, aki 13. alkalommal lesz résztvevő, de az Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, a 100 gát magyar csúcstartója, Kozák Luca is 12-edszer indul, míg az olimpiai ezüstérmes Halász Bence (ő tavaly új versenycsúccsal, 83.18-cal éppen Fajdek rekordját 6 centivel megjavítva nyerte meg a kalapácsvetést) 11-edszer. A mezőnyben kilenc aktuális olimpiai és öt aktuális világbajnok lesz.

Párizs olimpiai bajnok kalapácsvetője, a kanadai Ethan Katzberg 2023-ban nálunk nyerte meg első világbajnoki címét, majd tavaly Tokióban megvédte azt – elmondta, nagyszerű élmény volt három éve itt versenyezni, itt indult be a karrierje, és kijelentette, egyre inkább kijön a lépés a mezőnynek, kiemelve, Tokióban volt minden idők legjobb vb-eredménye az első négy helyezettet tekintve. Az egyre élesedő élmezőny pedig Budapesten is színvonalas versenyzést hozhat.

„Pályafutásom meghatározó élménye volt a tavalyi Gyulai Memorial – jelentette ki Halász Bence. – Nagyon sokat adott a hazai közönség ereje, ennek az energiáját teljes mértékben sikerült átvinnem a dobásomba. Stabilan tudok versenyezni, az idei legjobbam nyolcvanegy huszonkettő, szeretnék ellépni a nyolcvan–nyolcvanegy méter körüli eredményekről, mert ennél is több van bennem. A kvalitásaim és az elvégzett munka alapján összeállhat minden, amikor szükség lesz rá, szeretnék nyerni, de nem lesz egyszerű.”

Halász Bence (Fotó: Árvai Károly)

A 100 méter női gátfutás párizsi olimpiai bajnoka, az amerikai Masai Russell olyannyira meghatározó alakja a számnak, hogy nem csupán minden idők második legjobb időeredménye az övé a világon (12.14), de minden idők tíz legjobb idejéből ötöt ő jegyez. A világcsúcs (ami az amerikai Tobi Amusané, a 2022-es eugene-i vb-ről, 12.12) megdöntésének eshetősége ezúttal is szóba került: Russell erről elmondta, tavaly ez még nyomasztotta, mostanra viszont elfogadta, hogy ez gyakran felvetődik vele kapcsolatban, de a kiegyensúlyozottságára ő is támaszkodhat.

Kozák Luca elmondta, úgy nőtt föl, hogy 12.7 körüli eredményekkel már döntőbe lehet jutni, mostanra ez inkább a 12.5 felé hajlik, de a motivációja abszolút megvan, úgy érzi, 30 évesen igazán megérett a gátfutásra.

Az U20-as vb-ken korábban két bronzérmet szerző Tóth Anna úgy fogalmazott, az év eddigi részében sokkal több külföldi versenyen indult, mint a korábbi szezonokban, rengeteg tapasztalatot gyűjtött, és reméli, mindez hozzásegíti a minél jobb eredményekhez – bár a fedett pályás idényt kihagyta kisebb sérülés miatt, de a felkészülést egészségesen hajtotta végre, bizakodik a Memorial előtt.

Mindketten megegyeztek abban, hogy a hazai közönség pluszmotivációt jelent, és bár extra „kötelezettségekkel” jár, hiszen máshol jellemzően nem kérik autogramosztásra, de abszolút édes teherként tekint erre. „A versenyekhez igyekszem egyformán hozzáállni, de itthon mi is jobban meg akarjuk mutatni, mit tudunk, vissza akarunk adni valamit a nekünk szurkolóknak” – tette hozzá Kozák Luca, míg Tóth Anna kijelentette, a Nemzeti Atlétikai Központ a kedvenc pályája.

Masai Russell (balra) és Kozák Luca (Fotó: Árvai Károly)

A férfi 110 méter gát világcsúcstartója, Ja’Kobe Tharp és a szám tavalyi világbajnoka, Cordell Tinch is megjelent a sajtótájékozatón – a két amerikai abban egyezett meg, hogy ilyen erős mezőnyben még egyikük sem futott. A 400 méter síkfutásban fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila arról mesélt: a hollandiai költözés okozta változást egy éve cipelte magával, de emellett remek érzés, amikor beérik a munkának a gyümölcse, és előreléphet. Elmondta, a pénteki monte-carlói Gyémánt Liga-versenyen futott új országos csúcsát „improvizálta”, mivel szerdáig várakozási listán volt, nem sokkal a verseny előtt tudta meg, hogy utazhat. „A célom, hogy haljak meg a célvonalig, és ennek eredményeképp mutasson valami szépet az óra. Gyulai Memorialon, úgy érzem, rosszul még nem futottam, mindig kihajtottam a lelkemet, a mostani fizikai állapotomat tekintve, valami szép sülhet ki az idei versenyemből” – tette hozzá.

A tokiói világbajnok magasugró, az ausztrál Nicola Olyslagers április óta nem versenyzett, a budapesti világbajnok, párizsi olimpiai bajnok rúdugró, a szintén ausztrál Nina Kennedy a teljes 2025-ös idényt kihagyta, és idén tért vissza – mindketten célul tűzték ki, hogy megismerjék a körülményeket a szeptemberi atlétikai világdöntő előtt. Az U20-as és U18-as Eb-aranyérmes magasugró Bátori Lilianna úgy kezdte: nem szokott ilyen nagy emberek mellett ülni, de ő is egyre több külföldi versenyre jár el, a Memorial pedig egy újabb lehetőség, hogy a legjobbakkal küzdhessen és tanulhasson.

A kétszeres olimpiai, háromszoros szabadtéri világbajnok svéd rúdugrót, Armand Duplantist az atlétikát nem követőknek is aligha kell bemutatni: 2023-ban nálunk nyert vb-aranyat, a tavalyi Memorialon 6.29 méterrel új világcsúccsal győzött (azóta 6.31 a rekordja), ő kapta meg a legjobb teljesítményért járó Spiriev Bojidar-trófeát – amit idén is megszerezne. „Jó ideje nem voltam ilyen éhes a sikerre, mint most. Ezúttal is szeretném hazavinni a trófeát, bár nagy, és nehezen fér el otthon, a feleségem talán nem örülne neki annyira, mint én” – jegyezte meg viccesen. A kétszeres olimpiai és egyszeres szabadtéri világbajnok görög Miltiadisz Tendoglunak eddig nem jött össze a budapesti versenycsúcs, de idén ismét ráhajt.

„Az idei szezonommal nem vagyok maximálisan elégedett, de még nagyon sok van hátra, az edzéseken nagyon jó eredményeket futok, bizakodom, hogy ez idővel a versenyeken is kijön – mondta a többek mellett a 100 méter síkfutás magyar csúcstartója, Takács Boglárka, az olimpiai bajnok amerikai Julien Alfred és a 200 méteren induló háromszoros olimpiai bajnok amerikai Gabby Thomas társaságában. – Sokat foglalkoztunk a rajtolásommal, a felgyorsulásommal – komplex futam a száz méter, még ha kívülről nem is tűnik annak. Miután sok gold-versenyen jártam már, néhányszor a Gyémánt Ligában is, nem lepett meg a mezőny erőssége, jó lesz tapasztalatot szerezni. A Gyulai Memorial az idény legerősebb versenyei közé tartozik.”