Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: halálos fenyegetést is kapott Alexander Sörloth

V. H. L.V. H. L.
2026.07.13. 15:27
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Alexander Sörloth (jobbra) Jude Bellinghammel fut versenyt (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Lena Selnes Norvégia Alexander Sörloth
Alexander Sörloth internetes zaklatás áldozata lett és halálos fenyegetést is kapott, miután a norvég labdarúgó-válogatott tagjaként szombaton a negyeddöntőben búcsúzott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon. Sörloth a mérkőzésen 1–0- norvég vezetésnél nem passzolt Erling Haalandnak, hanem kihagyta a helyzetet.

Internetes zaklatás áldozata lett a norvég válogatott támadó, Alexander Sörloth az északiak világbajnoki búcsúja után. A csatár az angolok elleni mérkőzés 44. percében vezetett ellentámadásnál nem passzolt a jó helyzetben lévő Erling Haalandnak, és kihagyta a lehetőséget – ezzel bőszítette fel a szurkolók egy részét. Sörloth párja, Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amelyet a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten.

„Kérlek, legyél öngyilkos, te idióta”– írta az egyik kommentelő, másikuk pedig Lena Selnesszel „üzent” az Atlético Madrid légiósának: „Mondd meg a párodnak, hogy hagyja el Norvégiát, és ugorjon le egy szikláról”. Egy harmadik üzengető még ennél is messzebb ment, amikor Sörlothra utalva azt írta: „Meg fogom ölni”.

Selnes ezekről úgy fogalmazott: „A világbajnokság és a futball örömet hoz, de sok gyűlöletet is”. A futballista párja hozzátette: nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, „muszáj” megosztania azokat.

A 30 éves Sörloth alapembernek számított a vb-n jól szereplő, a csoportkörben Irakot, Szenegált, majd az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot és a nyolcaddöntőben Brazíliát legyőző norvég válogatottban. A csatár a norvégok hat vb-meccse közül ötön kezdőként a pályán volt, a stabil kezdőjátékosokhoz hasonlóan csak a csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli, franciák elleni 4-1-es vereség során nem lépett pályára. Az angolok elleni, hosszabbítást követően 2–1-re elveszített negyeddöntőben a 68. percben cserélték le.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Lena Selnes Norvégia Alexander Sörloth
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