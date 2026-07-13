Vb 2026: halálos fenyegetést is kapott Alexander Sörloth

Internetes zaklatás áldozata lett a norvég válogatott támadó, Alexander Sörloth az északiak világbajnoki búcsúja után. A csatár az angolok elleni mérkőzés 44. percében vezetett ellentámadásnál nem passzolt a jó helyzetben lévő Erling Haalandnak, és kihagyta a lehetőséget – ezzel bőszítette fel a szurkolók egy részét. Sörloth párja, Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amelyet a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten.

„Kérlek, legyél öngyilkos, te idióta”– írta az egyik kommentelő, másikuk pedig Lena Selnesszel „üzent” az Atlético Madrid légiósának: „Mondd meg a párodnak, hogy hagyja el Norvégiát, és ugorjon le egy szikláról”. Egy harmadik üzengető még ennél is messzebb ment, amikor Sörlothra utalva azt írta: „Meg fogom ölni”.

Kommentarfeltet til Alexander Sørloth sin kjæreste Lena Selnes etter kampen. pic.twitter.com/fiOr4iyjxM — 730.no (@730no) July 12, 2026

Selnes ezekről úgy fogalmazott: „A világbajnokság és a futball örömet hoz, de sok gyűlöletet is”. A futballista párja hozzátette: nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, „muszáj” megosztania azokat.

A 30 éves Sörloth alapembernek számított a vb-n jól szereplő, a csoportkörben Irakot, Szenegált, majd az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot és a nyolcaddöntőben Brazíliát legyőző norvég válogatottban. A csatár a norvégok hat vb-meccse közül ötön kezdőként a pályán volt, a stabil kezdőjátékosokhoz hasonlóan csak a csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli, franciák elleni 4-1-es vereség során nem lépett pályára. Az angolok elleni, hosszabbítást követően 2–1-re elveszített negyeddöntőben a 68. percben cserélték le.