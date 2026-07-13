Nemzeti Sportrádió

Megvan az első játékos, aki Zalaegerszegről Lendvára került a nyáron

P. K.P. K.
2026.07.13. 14:22
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Divaio Bobson Zalaegerszegről Lendvára kerül (Fotó: ztefc.hu)
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ZTE NB I Divaio Bobson NK Nafta magyar átigazolás
Júniusban a Nemzeti Sport Online-on adtuk hírül, hogy az új idényben a szlovén élvonalba visszajutott NK Nafta egy szakmai irányváltásra készül, aminek keretében újra szorosabb együttműködésre léphet az NB I-es Zalaegerszeggel. Már ennek a megállapodásnak a keretében került Lendvára a ZTE II vezetőedzője, Gonzalo Esucdero, akit egy játékosa is követ.

 

Korábban jeleztük, hogy a nyáron akár több játékos is Lendvára kerülhet Zalaegerszegről, a két klub közötti együttműködés részeként, a ZTE pedig hétfőn bejelentette a holland-suriname-i támadó, Divaio Bobson kölcsönadását.

„Kölcsönszerződéssel az NK Nafta Lendava csapatánál tölti a 2026–2027-es szezont Divaio Bobson – írja a ztefc.hu.

A 22 éves Bobson októberben érkezett a ZTE-hez, de az első csapatban, az NB I-ben csak egy percet kapott az előző vezetőedzőtől, Nuno Campostól, viszont a Zalai vármegyei I. osztályban bajnokságot nyerő ZTE II-ben 15 meccsen 18 gólt szerzett. Lendván újra együtt dolgozhat a spanyol vezetőedzővel, Gonzalo Esucderóval, aki az előző idényben a ZTE II-t irányította.

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A ZTE a honlapján erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését a két klub együttműködéséről, Gonzalo Escudero váltja Bozsik Józsefet a Nafta kispaján.

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – kölcsönben), Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17),  Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: 
Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Andé Ferreira (portugál, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert

ZTE NB I Divaio Bobson NK Nafta magyar átigazolás
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