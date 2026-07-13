Megvan az első játékos, aki Zalaegerszegről Lendvára került a nyáron

Korábban jeleztük, hogy a nyáron akár több játékos is Lendvára kerülhet Zalaegerszegről, a két klub közötti együttműködés részeként, a ZTE pedig hétfőn bejelentette a holland-suriname-i támadó, Divaio Bobson kölcsönadását.

„Kölcsönszerződéssel az NK Nafta Lendava csapatánál tölti a 2026–2027-es szezont Divaio Bobson” – írja a ztefc.hu.

A 22 éves Bobson októberben érkezett a ZTE-hez, de az első csapatban, az NB I-ben csak egy percet kapott az előző vezetőedzőtől, Nuno Campostól, viszont a Zalai vármegyei I. osztályban bajnokságot nyerő ZTE II-ben 15 meccsen 18 gólt szerzett. Lendván újra együtt dolgozhat a spanyol vezetőedzővel, Gonzalo Esucderóval, aki az előző idényben a ZTE II-t irányította.