Megvan az első játékos, aki Zalaegerszegről Lendvára került a nyáron
Korábban jeleztük, hogy a nyáron akár több játékos is Lendvára kerülhet Zalaegerszegről, a két klub közötti együttműködés részeként, a ZTE pedig hétfőn bejelentette a holland-suriname-i támadó, Divaio Bobson kölcsönadását.
„Kölcsönszerződéssel az NK Nafta Lendava csapatánál tölti a 2026–2027-es szezont Divaio Bobson” – írja a ztefc.hu.
A 22 éves Bobson októberben érkezett a ZTE-hez, de az első csapatban, az NB I-ben csak egy percet kapott az előző vezetőedzőtől, Nuno Campostól, viszont a Zalai vármegyei I. osztályban bajnokságot nyerő ZTE II-ben 15 meccsen 18 gólt szerzett. Lendván újra együtt dolgozhat a spanyol vezetőedzővel, Gonzalo Esucderóval, aki az előző idényben a ZTE II-t irányította.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – kölcsönben), Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek:
Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Andé Ferreira (portugál, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert