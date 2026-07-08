A Real Madrid az új Modricot nézte ki a horvát válogatottból és az Interből – sajtóhír

A horvát Vecernji kist, de több nemzetközi forrás is beszámolt róla, hogy a Real Madrid kiszemelte a világbajnokságon is szerepelt horvát Petar Sucicot. Az Internazionale 60 millió eurót kér a 22 éves középpályásért, akit hazájában Luka Modric utódjának tartanak.

Sucic a horvátok mind a négy vb-meccsén játszott, Panama ellen csereként, a másik három mérkőzést végigjátszotta, az angolok ellen gólpasszt adott, Ghánának gólt lőtt. Az Inter tavaly nyáron szerződtette a Dinamo Zagrebtől 14.6 millió euróért, első olaszországi idényében 54 tétmeccsen négy gólt szerzett és öt gólpasszt adott. A különböző források megjegyzik, a horvát játékos tavaly 2030-ig írt alá Milánóban, ami jelentősen javítja az Inter tárgyalási pozícióját.

Hozzáteszik, a Real Madridhoz visszatérő José Mourinho a már bejelentett Bernardo Silva érkezésétől függetlenül szeretne még egy olyan középpályást, aki képes irányítani és kreativitst adhat a csapatnak. A másik kiszenelt a vb-n kedden gólt szerző argentin Enzo Fernández lenne a Chelsea-ből, de Sucic jóval olcsóbban elérhető. Ugyanakkor, mivel több játékos is érkezett már a nyáron a Realhoz, de még nem távozott senki, csak akkor lehet szó újabb igazolásról, ha lesznek távozók is időközben.