Cselgáncs: két magyar érem a paksi junior Európa-kupa-versenyen

A junior Európa-kupa-sorozat magyarországi állomásán, a hagyományos paksi Atom-kupán a magyar cselgáncsozók két érmet és nyolc pontszerző helyezést gyűjtöttek az igencsak népes és erős mezőnyben – számolt be a judoinfo.hu.

Az érdeklődésre ebben az esztendőben sem lehetett panasz: harmincöt ország háromszáznyolcvanhét versenyzője – köztük négy világranglista-vezető – lépett tatamira a paksi Atomerőmű SE Gesztenyés utcai sportcsarnokában.



Az öt kontinens legjobbjait felsorakoztató viadalon az ötvenhét magyar induló közül Kollár Sebestyén érte el a legjobb eredményt. Az Ippon Judo Tatabánya 66 kilogrammos dzsúdósa egészen közel állt ahhoz, hogy aranyérmet nyerjen, végül a dobogó második fokára állhatott fel. A kiemeltek között volt a sorsolásnál, így erőnyerőként kezdhette a tornát, amelyen meg sem állt a fináléig: a szerb Borenovics ellen intésekkel, a román Nitu ellen a hosszabbításban elért jukóval, a debreceni Fedora Ferenc ellen ipponnal nyert, majd az elődöntőben nagy csatában, egy jukóval győzte le a szerb Simicset. A döntőben az orosz Szultigov ellen jukóval vezetett, s az utolsó percben is a magyar judoka kezdeményezett, közel járt hozzá, hogy leszorítsa riválisát, de Szultigov nem csupán kiszabadult szorongatott helyzetéből, hanem átforgatta a leszorítást, így vetve véget aranyálmainknak.

Kollár Sebestyén ezüstérmet vehetett át az eredményhirdetésnél, ebben az esztendőben már a harmadik érmét szerezte meg a junior Európa-kupa sorozatban,

ez pedig igen ígéretes az idei világversenyek előtt.

Az első versenynap másik magyar érme Huszár Regina nevéhez fűződött: a +78 kilogrammos súlycsoportban a KSI SE felnőtt magyar bajnoki ezüstérmese a későbbi aranyérmes ellen nem adta olcsón a bőrét, ugyanis az orosz Szafonova az utolsó másodpercekben földharcban csikarta ki a győzelmet ellene. A bronzmérkőzésen, a kanadai Lavigne ellen is hősiesen harcolt, s bár a rivális már két jukóval vezetett, fél perccel a vége előtt remek helyzetfelismeréssel leszorításhelyzetet harcolt ki magának, s

ezzel Huszár megszerezte pályafutásának első Európa-kupa érmét.

Szintén közel jártak az éremszerzéshez többen is: egyaránt az ötödik helyen fejezte be Galó Bence (60 kg; UTE), Feke Ádám (73 kg; Budapesti Honvéd), Pintér Bulcsú (90 kg; Budapesti Honvéd) és Jüttner Janka (52 kg; Budaörsi SC).

Rajtuk kívül is még jó néhányan pontszerzőként zártak: Raffay Barnabás (73 kg, BHSE), Tóth Miron (100 kg, Miskolci VSC), Vég Luca (57 kg, Ceglédi VSE) és Kőhegyi Fanni (70 kg, Hód Judo SE) a hetedik, míg Fedora Ferenc (66 kg, DSI Debrecen), Kiss Szabolcs (73 kg, BHSE), Horváth Nándor (81 kg, MTK Budapest), Tölgyesi Bende (90 kg, BHSE), KissViktória (52 kg, BHSE) és Váradi Noémi (57 kg, BHSE) a kilencedik helyen végzett súlycsoportjában.



Az éremtáblázat első helyét az oroszok szerezték meg, nagy fölénnyel, tíz arany-, két ezüst- és kilenc bronzéremmel, második lett Hollandia (1, 3, 1), harmadik pedig Szerbia (1, 1, 3) csapata. Magyarország egy ezüst- és egy bronzéremmel a nyolcadik helyen zárt.

(Kiemelt képen: Kollár Sebestyén (balról) ezüstérmet nyert Pakson Forrás: EJU)