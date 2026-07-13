Nemzeti Sportrádió

A világszövetség feloldotta az orosz asztaliteniszezőkkel szembeni szankciókat

2026.07.13. 13:33
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Fotó: Getty Images
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Oroszország Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség asztalitenisz
A Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) július 28-tól kezdődően teljeskörűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a védnöksége alatt zajló versenyeken.

Július 28-ától részt vehetnek az orosz asztaliteniszők a a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) égisze alatt szervezett versenyen. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását.

Az ITTF döntését ismertetve az orosz sportági szövetség kiemelte, hogy a világszövetség döntése meghozatalakor figyelembe vette a NOB múlt heti ajánlását.

Az ITTF kongresszusa 2023 augusztusában határozott úgy, hogy az orosz sportolók indulását semlegesként engedélyezi az égisze alatt sorra kerülő eseményeken, idén áprilisban pedig hozzájárult, hogy az orosz juniorok a nemzeti zászló és himnusz használata mellett versenyezzenek.

Oroszország Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség asztalitenisz
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