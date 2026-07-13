„Tóth Alex a világon a legjobb helyen van!” Komáromi és Mim döntés előtt

A 24 éves támadó, Komáromi György az elmúlt egy évet a Maribor kölcsönjátékosaként Debrecenben töltötte, a DVSC-ben 25 tétmeccsen szerepelt, négy gólt és egy gólpasszt jegyzett. A kölcsönszerződése lejárt, és a nyári felkészülést már ismét Szlovéniában kezdte el, ahova 2027 nyaráig még szerződés köti. Az első edzőmeccsen, a bolgár CSZKA 1984 Szófia elleni 3–3-as találkozón gólt is szerzett, de ettől függetlenül jó eséllyel távozik a klubtól a nyáron.

„Komáromi György jövője a következő néhány hétben dől el – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a szélső menedzsere, Papp Bence. – A debreceni kölcsönjáték szakmai szempontból jól sült el, hiszen gólokkal tudta segíteni a DVSC-t abban, hogy a csapat elérje a nemzetközi kupaindulást. Nem zárjuk ki a debreceni visszatérést sem, olyan csapatban szeretne futballozni, amelyben újra a legjobb hazai szélsők közé tud emelkedni. A nyári felkészülést Mariborban kezdte el, játszik a felkészülési meccseken, gólt is lőtt, de mivel több érdeklődés is van iránta, a klubnál is tudják, hogy jó eséllyel távozhat. Az NB I-ből több csapat is érdeklődik, de a külföldi folytatásra is van esély.”



Komárominak tehát még élő szerződése van, nem úgy, mint a 27 éves Mim Gergelynek, aki a szerződése lejártával a nyár elején távozott Zalaegerszegről.



„Mim Gergely jelenleg egyénileg készül, a labdás edzéseket megelőző utolsó fázisban van korábbi sérülése után. Szeretne minél előbb újra olyan állapotba kerülni, hogy csapattal is tudjon teljes értékű munkát végezni. Szinte valamennyi élvonalbeli klubtól érdeklődnek iránta, hiszen nemrég az NB I egyik kiemelkedően teljesítő szélsője volt. Sokan emlékeznek a korábbi teljesítményére, amikor másfél idény alatt 13 gólt szerezett hét gólpasszt adott Zalaegerszegen. Ezért továbbra is az NB I-es folytatásban gondolkodik, ha megkapja a bizalmat, reálisan nézve télre érheti el azt a formát, amit korábban Zalaegerszegen láthattunk tőle” – mondta a szélső kapcsán Papp Bence.



Aki viszont nem vált csapatot a nyáron a menedzser ügyfelei közül, az a 20 éves Tóth Alex, aki a télen igazolt az angol élvonalbeli Bournemouthhoz.

„Nagyon büszke vagyok Alexra, ahogyan az első fél év akadályait vette – mondta a játékosügynök a középpályásról, aki tavasszal kilenc meccsen már pályára lépett az angol élvonalban. – Nem tudja, milyen veszíteni a Premier Leagueben, hiszen csapata még nem kapott ki, amióta először pályára lépett, az új idényben pedig már nemzetközi kupában is szerepelhet, így négy különböző sorozatban is megmutathatja, miért ő minden idők legdrágábban értékesített játékosa Magyarországról. A nyári felkészülés a héten kezdődik a csapatnál, mivel nagyon szoros kapcsolatban vagyok a klub vezetőivel, azt elmondhatom, maximális a bizalom a klub részéről Alex iránt. A világon a legjobb helyen van, és ugyanolyan szinten berúgja majd az ajtót, mint 2025 januárjában a Ferencvárosban – csak most Premier League-ben.”