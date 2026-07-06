Az üzbég csapat két gólszerzője autót kapott

Noha Üzbegisztán labdarúgó-válogatottja három vereséggel nem jutott tovább a világbajnokság csoportköréből, két gólszerzőjét a korai kiesés ellenére autóval jutalmazták hazájában.
A Podrobno üzbég hírügynökség beszámolója szerint Eldor Somurodov és Abboszbek Fajzullajev egyformán közel egymilliárd szom – átszámítva csaknem 26 millió forint – értékű kínai elektromos kocsit kapott ajándékba. A jutalmat a játékosok egyéni teljesítményének elismeréseként adták át, egy üzbég magáncég felajánlása nyomán.
Fajzullajev szerezte az üzbég válogatott első gólját a világbajnokságon Kolumbia ellen az első csoportmérkőzésen, Somurodov pedig a Kongói DK elleni meccsen talált be egy nagyszerű átemeléssel.
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