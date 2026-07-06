Az üzbég csapat két gólszerzője autót kapott

A Podrobno üzbég hírügynökség beszámolója szerint Eldor Somurodov és Abboszbek Fajzullajev egyformán közel egymilliárd szom – átszámítva csaknem 26 millió forint – értékű kínai elektromos kocsit kapott ajándékba. A jutalmat a játékosok egyéni teljesítményének elismeréseként adták át, egy üzbég magáncég felajánlása nyomán.

Despite being given cars last year to make @FIFAWorldCup qualification, both goal scorers from the tournament Abbos Fayzullaev and Eldor Shomurodov will be given an additional new car. pic.twitter.com/3Tj39WzuJJ — Conor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇿 (@_UzbekFootball) July 5, 2026

Fajzullajev szerezte az üzbég válogatott első gólját a világbajnokságon Kolumbia ellen az első csoportmérkőzésen, Somurodov pedig a Kongói DK elleni meccsen talált be egy nagyszerű átemeléssel.