Nemzeti Sportrádió

Ha július 17. és futball-vb, akkor az első mesterhármas és a negyedik brazil arany

K. Zs.K. Zs.
2026.07.17. 15:31
Roberto Baggio tizenegyese után a labda a kapu fölé tart – világbajnok: Brazília! (Fotó: Getty Images)
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1994-ben július 17-én ért véget az egyesült államokbeli torna: a világbajnokságok történetét napról napra felelevenítő sorozatunk mai részében felidézzük a Puhl Sándor vezette brazil–olasz finálé legemlékezetesebb pillanatait, megemlékezünk az első mesterhármas tulajdonosáról, az amerikai Bert Patenaude-ról, katari kitérőnk főszereplője pedig a három tizenegyest védő horvát Dominik Livakovic.

A vb-múltról videók, korabeli címlapok, fotók segítségével mesélő sorozatunk mai része ide kattintva érhető el.

 

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