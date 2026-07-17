Ha július 17. és futball-vb, akkor az első mesterhármas és a negyedik brazil arany

1994-ben július 17-én ért véget az egyesült államokbeli torna: a világbajnokságok történetét napról napra felelevenítő sorozatunk mai részében felidézzük a Puhl Sándor vezette brazil–olasz finálé legemlékezetesebb pillanatait, megemlékezünk az első mesterhármas tulajdonosáról, az amerikai Bert Patenaude-ról, katari kitérőnk főszereplője pedig a három tizenegyest védő horvát Dominik Livakovic.

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