Pedro Porro, a sztárok kriptonitja

Kevesen gondolták volna a világbajnokság előtt, hogy a döntőig menetelő spanyol válogatottban Pedro Porrónak több gólja lesz, mint Lamine Yamalnak, márpedig jelenleg ez a helyzet. A Tottenham jobbhátvédje Ausztria (3–0) és Franciaország (2–0) ellen talált a kapuba, míg a Barcelona klasszis támadója „csak” Szaúd-Arábia legyőzéséből (4–0) vette ki góllal a részét. A két futballista játékát persze felelőtlenség lenne összehasonlítani, hiszen teljesen más a posztjuk és a feladatkörük a pályán, ráadásul Lamine Yamal is nagyban hozzájárult az elődöntő sikeres megvívásához: az első spanyol gól előtt ő harcolta ki a tizenegyest. A mérkőzés legjobbjának járó díjat viszont Pedro Porro vehette át, aki nemcsak Franciaország ellen, hanem a torna teljes kieséses szakaszában a spanyolok egyik legfontosabb játékosa.

A madridi As a „világbajnokság kriptonitja” elnevezést akasztotta rá, arra utalva ezzel, hogy bármilyen sztárfutballista is jött vele szemben a pályán, tökéletesen semlegesítette. A Portugália elleni nyolcaddöntőben (1–0) Joao Félix, Rafael Leao és Nuno Mendes, a Belgium elleni negyeddöntőben (2–1) Jérémy Doku, míg a franciák ellen a döntőbe jutásért Bradley Barcola, Désiré Doué és Kylian Mbappé sem tudott érvényesülni mellette, utóbbi mérkőzésen ráadásul a középpályán is kiválóan védekezett, nem beszélve arról, hogy a legjobbkor ért oda a kapu elé, eldöntve a mérkőzést.

„Az ellenféltől függ, mennyire húzódhatok előre – idézi a The Guardian Pedro Porrót. – Belgium ellen azt a feladatot kaptam, hogy őrizzem Jérémy Dokut, talán egyszer jött úgy ki a lépés, hogy megindulhattam az ellenfél kapuja felé. De ez volt a taktika, így nem érdekelt túlzottan, mindig úgy futballozom, ahogyan a csapat érdekei megkövetelik.”

Pedro Porro számára külön motivációt jelenthet, hogy a válogatottal a vb-trófea lenne az első, amit begyűjthet, a 2024-es Európa-bajnokságon ugyanis nem volt a keretben, csak később számolt vele komolyan Luis de la Fuente szövetségi kapitány. A bizalmat azóta folyamatosan meghálálja, és biztosra vehető, hogy a döntőben is fontos szerep hárul rá.

VÉLEMÉNY Esteban Esteban, az Atlético Madrid korábbi kapusa az Onda Cerónak: – Ha a jelenlegi spanyol válogatottat nézem, Lionel Messi nem férne be a kezdőcsapatba. Lamine Yamalt egyszerűen nem lehet lecserélni rá. A letámadás, az iram, a játékosok sebessége, valamint a spanyol válogatott stílusa egyáltalán nem passzol Messihez. Túlságosan alkalmazkodni kellene hozzá, márpedig a modern futballban nem a sztárok tesznek bajnokká egy csapatot, az egyéniségeknél sokkal fontosabb az egység.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

Vasárnap, 21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!