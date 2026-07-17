Nemzeti Sportrádió

A vb-trófea mellé gyűrűt is kap a világbajnok

2026.07.17. 08:22
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Fotó: FIFA
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A labdarúgó-világbajnokság győztese ezúttal nemcsak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért – jelentette be a nemzetközi szövetség (FIFA).

A FIFA közlése szerint az East Rutherfordban magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a vb-trófeát, a másik pedig az együttes „identitását” ábrázolja. 

A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a vb-n. A tengerentúlon tradíció, hogy a bajnokcsapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, és az ékszereket gyakran értékes drágakövekkel díszítik.

A FIFA bejelentése szerint a világbajnok válogatott csapat- és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után előzetes változatot kap, majd később 30 gyűrűt gyártanak le a csapattagok számára, 1996 ékszert pedig szurkolóknak, rajongóknak értékesítenek. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett vb döntőjében a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

 

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