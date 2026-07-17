A vb-trófea mellé gyűrűt is kap a világbajnok

A FIFA közlése szerint az East Rutherfordban magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a vb-trófeát, a másik pedig az együttes „identitását” ábrázolja.

A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a vb-n. A tengerentúlon tradíció, hogy a bajnokcsapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, és az ékszereket gyakran értékes drágakövekkel díszítik.

A FIFA bejelentése szerint a világbajnok válogatott csapat- és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után előzetes változatot kap, majd később 30 gyűrűt gyártanak le a csapattagok számára, 1996 ékszert pedig szurkolóknak, rajongóknak értékesítenek. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett vb döntőjében a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.