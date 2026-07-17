Nemzeti Sportrádió

NS-infó: a Ferencváros Portugáliába adhatja kölcsön magyar válogatott játékosát

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.17. 15:25
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Szalai Gábor hamarosan elköszönhet a Ferencvárostól (Fotó: Árvai Károly)
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Szalai Gábor magyar átigazolás Ferencváros
A Nemzeti Sport értesülései szerint a Ferencváros a portugál élvonalba tavasszal visszajutó Marítimónak adhatja kölcsön magyar válogatott védőjét, Szalai Gábort.

 

Mint ismeretes, a Ferencváros labdarúgócsapata nem nevezte az Európa-liga selejtezőjére a 26 éves, egyszeres magyar válogatott védőt, Szalai Gábort – információink szerint azért nem, mert külföldre szerződhet.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Szalai iránt a portugál élvonalba az idén, a másodosztály bajnokaként visszajutó Marítimo szerződtetheti. Értesülésünk szerint a portugál klub előrehaladott egyeztetéseket folytat a Ferencvárossal a védő kölcsönvételéről. Hamarosan megállapodás is születhet a felek között.

A korábban Kecskeméten is futballozó, ott nevelkedő Szalai 2024-ben a svájci Lausanne-Sporttól igazolt haza a Ferencvárosba, melynél azóta 68 tétmeccsen szerepelt az első csapatban, s hét gólt szerzett. 

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (OFI – Görögország), Szalai Gábor (Marítimo – Portugália)

 

Szalai Gábor magyar átigazolás Ferencváros
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