Baggio, a nagy megmentő ezúttal hibázott, Brazíliáé lett az arany – vb-időutazás videókkal

Két különböző Gazzetta-kiadás: az egyiken Franco Baresi sír...

1994: DÖNTÉS TIZENEGYESEKKEL, BRAZÍLIA NEGYEDSZER VILÁGBAJNOK

Brazília és Olaszország a labdarúgó-világbajnokságok történetének egyetlen gól nélküli fináléját vívta, és az elsőt, amelynek eldöntéséhez tizenegyespárbajra volt szükség.

A meglehetősen forró kaliforniai nyárban mindkét csapatnak adódott lehetősége „rendes körülmények között” eldönteni a meccset, de csatáraik rendre hibáztak – az egyetlen alkalommal pedig, amikor egy kapus rontott (a brazil Mauro Silva lövésénél Gianluca Pagliuca kezéből kiperdült a labda), besegített a kapufa.

A csalódást keltő játékhoz igazán drámai szétlövés dukált. Az első körben Franco Baresi fölélőtt, a brazil Márcio Santos kísérletét pedig Pagliuca kivédte.

A következő két pár nem hibázott (Romário, Branco, illetve Demetrio Albertini, Alberigo Evani), ám a negyedik olasz, Daniele Massaro nem tudott túljárni Taffarel eszén.

...a másikon Roberto Baggio kesereg

S mivel Dunga betalált, Roberto Baggio kegyetlenül nehéz helyzetbe került: rontás esetén magával rántja Olaszországot.

A nyolcad-, a negyed- és az elődöntőben egyaránt megmentőnek, nyerőembernek bizonyuló támadó a kapu fölé lőtt, így a trófeát a brazil csapatkapitány, a kortársak és az utókor szemében „a brazil célfutballt” szimbolizáló Dunga emelhette a magasba.

Brazília 24 év után lett újra világbajnok – milyen érdekes: az 1970-es döntőben is Olaszországot győzte le –, s negyedik aranyérmével immár egyedül vezette a rangsort az akkor három elsőséget számláló olaszok és nyugatnémetek előtt. VIDEÓ ITT! A mérkőzés bővebb összefoglalója ITT ÉRHETŐ EL!

A krónikához hozzátartozik, hogy a mérkőzést Puhl Sándor vezette, méghozzá közmegelégedésre. Eddig ez az egyetlen vb-döntő, amelyen magyar játékvezető fújta a sípot.

A meccs 20. évfordulója alkalmából Puhl Sándorral készített interjúnkat ide kattintva olvashatja el!

Hét mérkőzés, hét diadalittas Placar-címlap – brazil út a világbajnoki címig

Bert Patenaude

1930: JUGOSZLÁVIA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÉT NYERTES MECCSEL ELŐDÖNTŐS

Mivel az első világbajnokság mezőnye meglehetősen foghíjas volt, Jugoszlávia és az Egyesült Államok számára elegendőnek bizonyult két mérkőzést megnyerni ahhoz, hogy megszerezzék (háromtagú) csoportjuk első helyét, és bejussanak az elődöntőbe.

A fiatal jugók az első meccsen is eredményes Ivica Bek duplájára építve győzték le a gól nélküli állást hatvan percen át – egy súlyos sérülés miatt jórészt emberhátrányban – hősiesen tartó Bolíviát. Érdekesség, hogy a dél-amerikai játékosok mindegyikének dresszét egy hatalmas betű ékesítette: a kezdéskor ugyanis úgy sorakoztak fel egymás mellett, hogy a házigazdáknak kedveskedve „Viva Uruguay” feliratot adjanak ki. MESÉLJENEK A KÉPEK!

A belgák után Paraguayt is három góllal legyőző Egyesült Államok kulcsembere Bert Patenaude volt. Az eredeti jegyzőkönyvek szerint a massachusettsi támadó „csupán” kétszer talált a paraguayi kapuba, ám a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 76 évvel később, 2006 novemberében elfogadta az Egyesült Államok szövetségének álláspontját, és az akkor már 32 éve halott Patenaude-nak adta a harmadik (sorrendben a második) gólt is. Így lett ő az első labdarúgó, aki mesterhármast ért el világbajnokságon. MESÉLJENEK A KÉPEK!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Montevideo Jugoszlávia–Bolívia 4:0 Montevideo Egyesült Államok–Paraguay 3:0 VB 1930, URUGUAY – JÚLIUS 17.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 5.: JAPÁN–HORVÁTORSZÁG 1–1 – 11-ESEKKEL 1–3. Kiegyenlített első félidőt vívtak a csapatok, aztán a szünet előtt nem sokkal, egy japán precizitással végrehajtott szögletvariáció végén Maeda Daizen közelről belőtte a vezető gólt. Az ázsiaiak magabiztosan jöttek ki a második félidőre, úgy tűnt, kézben tartják a meccset, csakhogy a mindig megbízható Ivan Perisic gyönyörű fejessel egyenlített. Perisicnek ez volt a tizedik gólja nagy tornákon (vb, Eb), és megelőzte az addigi rekordert, az időközben a horvát szövetség elnökévé lett gólgyárost, Davor Sukert. S hát ki vívja a katari vb első tizenegyespárbaját, ha nem az előző torna hosszabbításkirályai, a horvátok...? S bár a japán kiválasztottak igen gyengén rúgták a tizenegyeseket, ne vitassuk el a dicsőséget Dominik Livakovictól, aki mindössze a harmadik kapus lett, aki három tizenegyest is kivédett egy vb-szétlövés során a szintén horvát Danijel Subasic (2018) és a portugál Ricardo (2006) után. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)