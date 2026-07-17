Női labdarúgó NB I: a Szekszárddal vált teljessé a mezőny

A hazai szövetség (MLSZ) honlapja szerint bár a Viktória FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban.



„A korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB II Nyugati csoportjában második helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső, a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB I-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal” – írja az mlsz.hu.

A következő idényben így a címvédő FTC-Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes ETO FC mellett az MTK Budapest, a Kész-St. Mihály-Szeged, az Újpest FC, a Kispest-Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.