Statisztikai alapú dilemma: Tuchel túl sokszor módosított a hadrenden?
Az Opta elemzése szerint Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya mérkőzés közben 20-szor változtatott csapata hadrendjén; ennél többször más tréner nem nyúlt bele ilyen mélyen a mérkőzésekbe ezen a világbajnokságon.
Az Opta hozzáteszi: ha átlagolunk, azaz 90 percre számítjuk a változtatásokat, akkor 2.7 jön ki az angoloknál. Ezzel már nem elsők, csupán hatodikok a vb-mezőnyben, de a statisztikai elemzőoldal hozzáteszi: a listán többségében olyan válogatottak teszik ki a szomszédságukat, amelyek nem jutottak tovább a csoportkörből.
Vajon a kevesebb ez esetben több lett volna? Sosem tudjuk meg… Az viszont tény: csupán néhány percen múlt, hogy a sok változtatással együtt az angolok elérjék a döntőt.
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