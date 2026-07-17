Statisztikai alapú dilemma: Tuchel túl sokszor módosított a hadrenden?

Az Opta hozzáteszi: ha átlagolunk, azaz 90 percre számítjuk a változtatásokat, akkor 2.7 jön ki az angoloknál. Ezzel már nem elsők, csupán hatodikok a vb-mezőnyben, de a statisztikai elemzőoldal hozzáteszi: a listán többségében olyan válogatottak teszik ki a szomszédságukat, amelyek nem jutottak tovább a csoportkörből.

Vajon a kevesebb ez esetben több lett volna? Sosem tudjuk meg… Az viszont tény: csupán néhány percen múlt, hogy a sok változtatással együtt az angolok elérjék a döntőt.