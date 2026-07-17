Nemzeti Sportrádió

Statisztikai alapú dilemma: Tuchel túl sokszor módosított a hadrenden?

K. Zs.K. Zs.
2026.07.17. 16:04
Thomas Tuchel: Akkor most változtatunk! (Fotó: Getty Images)
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Anglia vb 2026 Thomas Tuchel foci-vb 2026
Az Opta elemzése szerint Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya mérkőzés közben 20-szor változtatott csapata hadrendjén; ennél többször más tréner nem nyúlt bele ilyen mélyen a mérkőzésekbe ezen a világbajnokságon.

Az Opta hozzáteszi: ha átlagolunk, azaz 90 percre számítjuk a változtatásokat, akkor 2.7 jön ki az angoloknál. Ezzel már nem elsők, csupán hatodikok a vb-mezőnyben, de a statisztikai elemzőoldal hozzáteszi: a listán többségében olyan válogatottak teszik ki a szomszédságukat, amelyek nem jutottak tovább a csoportkörből.

Vajon a kevesebb ez esetben több lett volna? Sosem tudjuk meg… Az viszont tény: csupán néhány percen múlt, hogy a sok változtatással együtt az angolok elérjék a döntőt.

 

Anglia vb 2026 Thomas Tuchel foci-vb 2026
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