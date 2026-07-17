F1, Belga Nagydíj, 1. szabadedzés
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a 10. állomás a legendás Spa-Francorchamps, ahol a 71. Belga Nagydíjat rendezik. Andrea Kimi Antonelli előnye egyre fogytán, miközben a Ferrari és a McLaren fejlesztésekkel támad. Arról, hogy miként alakul a nyitó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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