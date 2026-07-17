Nemzeti Sportrádió

Az Atlético Madrid ügyvezetője világossá tette: Julián Álvarez nem eladó, még 200 millióért sem

K. T.K. T.
2026.07.17. 13:41
null
Álvarez nem eladó! (Fotó: Getty)
Címkék
FC Barcelona Atlécio Madrid Julian Álvarez spanyol labdarúgás
GIl Marin üzent Joan Laportának, a Barcelona elnökének: nincs az pénz, amiért eladnák az argentin csatárt.

Miguel Ángel Gil Marín határozott üzenetet küldött, egyszersmind tisztázva, hogy nem tervezik eladni a Barcelonának Julián Álvarezt – számolt be a hírről a Marca. Az Atlético Madrid ügyvezetője úgy fogalmazott: „A véleményem és a klub akarata egyértelmű, világossá tettük a játékosnak, az ügynöknek, a Barça elnökének... Nem kételkedem abban, hogy az Atlético a megfelelő hely Julián számára, és hogy Julián a tökéletes csatár az Atlético Madrid számára. Meg akarjuk tartani őt”.

Az ügyvezető kijelentette, a csatár sem 100, sem 150, sem 200 millió Euróért nem eladó!

Julián Álvarez jelenleg a világbajnoki döntőre készül, a csatár eddig az argentin válogatott valamennyi meccsén pályára lépett a tornán, a Svájc elleni negyeddöntőben gólt is szerzett.

Foci vb 2026
Tegnap, 10:41

Sorozatban harmadszor az Atlético Madrid adja a legtöbb játékost a vb-döntőre

A Bayern 1978-ban kezdődött szériája véget ért, az Internazionaléé még tovább él.

 

FC Barcelona Atlécio Madrid Julian Álvarez spanyol labdarúgás
Legfrissebb hírek

Ilyen volt a hangulat Julian Álvarez gólja után a szurkolói zónákban – videó

Foci vb 2026
2026.07.12. 17:01

Julián Álvarez: Tudtuk, ha összefogunk, jön a gól is

Foci vb 2026
2026.07.12. 07:14

Videó: szenzációs tekerés – ezzel a 112. perces góllal jutott elődöntőbe Argentína

Foci vb 2026
2026.07.12. 05:56

A La Ligában szereplő két klub is verseng Yaakobishvili Áronért – sajtóhír

Légiósok
2026.07.11. 07:32

Az MLS-ben folytatja Robert Lewandowski – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.06.28. 20:31

La Liga: végleg megszerzi az egyiptomi csodagyereket a Barca – hivatalos

Foci vb 2026
2026.06.23. 14:34

„Valóra akarom váltani az álmom” – Álvarez menne a Barcába, az Atlético viszont megtiltja neki

Spanyol labdarúgás
2026.06.23. 01:39

As: nem kezdték jól a vb-t a Barcelona-játékosok

Foci vb 2026
2026.06.19. 19:27