Az Atlético Madrid ügyvezetője világossá tette: Julián Álvarez nem eladó, még 200 millióért sem

Miguel Ángel Gil Marín határozott üzenetet küldött, egyszersmind tisztázva, hogy nem tervezik eladni a Barcelonának Julián Álvarezt – számolt be a hírről a Marca. Az Atlético Madrid ügyvezetője úgy fogalmazott: „A véleményem és a klub akarata egyértelmű, világossá tettük a játékosnak, az ügynöknek, a Barça elnökének... Nem kételkedem abban, hogy az Atlético a megfelelő hely Julián számára, és hogy Julián a tökéletes csatár az Atlético Madrid számára. Meg akarjuk tartani őt”.

Az ügyvezető kijelentette, a csatár sem 100, sem 150, sem 200 millió Euróért nem eladó!

Julián Álvarez jelenleg a világbajnoki döntőre készül, a csatár eddig az argentin válogatott valamennyi meccsén pályára lépett a tornán, a Svájc elleni negyeddöntőben gólt is szerzett.