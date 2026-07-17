Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda Nemzetek Kupája: kikapott az olaszoktól a férfiválogatott

2026.07.17. 11:49
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Dömötör CsabaNiemeier Lukas (balra) és Hajós Artúr (Fotó: Dömötör Csaba)
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Nemzetek Kupája strandröplabda Városliget
A magyar férfi strandröplabda-válogatott 2:0-ra kikapott péntek délelőtt az olasz csapattól a Nemzetek Kupája Városligetben zajló nyolcas döntőjében.

 

A Dóczi Domonkos, Tari Bence kettős két szettben alulmaradt, míg a Hajós Artúr, Niemeier Lukas páros öt meccslabdáig is eljutott, ám három játszmában veszített, így alakult ki a 2:0-s végeredmény. 

A magyar együttes csütörtökön a törökök elleni 2:0-s sikerrel rajtolt. A csoportok győztesei egyből bejutnak az elődöntőbe, a második és harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

RÖPLABDA
NEMZETEK KUPÁJA, NYOLCAS DÖNTŐ
Férfiak 
Olaszország–Magyarország 2:0

 

Nemzetek Kupája strandröplabda Városliget
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