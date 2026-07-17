Strandröplabda Nemzetek Kupája: kikapott az olaszoktól a férfiválogatott

A Dóczi Domonkos, Tari Bence kettős két szettben alulmaradt, míg a Hajós Artúr, Niemeier Lukas páros öt meccslabdáig is eljutott, ám három játszmában veszített, így alakult ki a 2:0-s végeredmény.

A magyar együttes csütörtökön a törökök elleni 2:0-s sikerrel rajtolt. A csoportok győztesei egyből bejutnak az elődöntőbe, a második és harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

RÖPLABDA

NEMZETEK KUPÁJA, NYOLCAS DÖNTŐ

Férfiak

Olaszország–Magyarország 2:0