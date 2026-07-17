Strandröplabda Nemzetek Kupája: kikapott az olaszoktól a férfiválogatott

A magyar férfi strandröplabda-válogatott 2:0-ra kikapott péntek délelőtt az olasz csapattól a Nemzetek Kupája Városligetben zajló nyolcas döntőjében.
A Dóczi Domonkos, Tari Bence kettős két szettben alulmaradt, míg a Hajós Artúr, Niemeier Lukas páros öt meccslabdáig is eljutott, ám három játszmában veszített, így alakult ki a 2:0-s végeredmény.
A magyar együttes csütörtökön a törökök elleni 2:0-s sikerrel rajtolt. A csoportok győztesei egyből bejutnak az elődöntőbe, a második és harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak a négy közé jutásért.
RÖPLABDA
NEMZETEK KUPÁJA, NYOLCAS DÖNTŐ
Férfiak
Olaszország–Magyarország 2:0
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