A magyar férfiválogatott kikapott a hollandoktól a strandröplabda Nemzetek Kupájában

Az első meccset Dóczi Domonkos és Tari Bence 2:0-ra veszítette el, majd Hajós Artúr és Niemeier Lukas két mérkőzéslabdáról 2:1-re kapott ki

A mieink a csütörtöki nyitányon legyőzte a törököket, ám péntek délelőtt kikapott az olaszoktól.

A csoportok győztesei egyből az elődöntőbe jutottak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

STRANDRÖPLABDA

NEMZETEK KUPÁJA

Nyolcas döntő, csoportkör (Városliget)

Férfiak

Hollandia–Magyarország 2:0

Tom Sonneville, Quinten Groenewold–Dóczi Domonkos, Tari Bence 2:0 (18, 17)

Stefan Boermans, Alexander Brouwer–Hajós Artúr, Niemeier Lukas 2:1 (–12, 21, 11)

Korábban: Olaszország–Magyarország 2:0

A csoport végeredménye: 1. Hollandia 5 pont, 2. Olaszország 3, 3. MAGYARORSZÁG 2 (6-8), 4. Törökország 2 (4-9)