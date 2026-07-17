Nemzeti Sportrádió

A magyar férfiválogatott kikapott a hollandoktól a strandröplabda Nemzetek Kupájában

2026.07.17. 16:40
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Tari Bence és Dóczi Domonkos (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
strandröplabda Nemzetek Kupája strandröplabda Városliget
A magyar férfi strandröplabda-válogatott pénteken 2:0-ra kikapott Hollandiától a Nemzetek Kupája nyolcas döntőjében a Városligetben, így az elődöntőbe jutásért játszik majd.

Az első meccset Dóczi Domonkos és Tari Bence 2:0-ra veszítette el, majd Hajós Artúr és Niemeier Lukas  két mérkőzéslabdáról 2:1-re kapott ki

A mieink a csütörtöki nyitányon legyőzte a törököket, ám péntek délelőtt kikapott az olaszoktól.

A csoportok győztesei egyből az elődöntőbe jutottak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

STRANDRÖPLABDA
NEMZETEK KUPÁJA
Nyolcas döntő, csoportkör (Városliget)
Férfiak
Hollandia–Magyarország 2:0
Tom Sonneville, Quinten Groenewold–Dóczi Domonkos, Tari Bence 2:0 (18, 17)
Stefan Boermans, Alexander Brouwer–Hajós Artúr, Niemeier Lukas 2:1 (–12, 21, 11)
Korábban: Olaszország–Magyarország 2:0
A csoport végeredménye: 1. Hollandia 5 pont, 2. Olaszország 3, 3. MAGYARORSZÁG 2 (6-8), 4. Törökország 2 (4-9)

 

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