A magyar férfiválogatott kikapott a hollandoktól a strandröplabda Nemzetek Kupájában

Az első meccset Dóczi Domonkos és Tari Bence 2:0-ra veszítette el, majd Hajós Artúr és Niemeier Lukas két mérkőzéslabdáról 2:1-re kapott ki
A mieink a csütörtöki nyitányon legyőzte a törököket, ám péntek délelőtt kikapott az olaszoktól.
A csoportok győztesei egyből az elődöntőbe jutottak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért.
STRANDRÖPLABDA
NEMZETEK KUPÁJA
Nyolcas döntő, csoportkör (Városliget)
Férfiak
Hollandia–Magyarország 2:0
Tom Sonneville, Quinten Groenewold–Dóczi Domonkos, Tari Bence 2:0 (18, 17)
Stefan Boermans, Alexander Brouwer–Hajós Artúr, Niemeier Lukas 2:1 (–12, 21, 11)
Korábban: Olaszország–Magyarország 2:0
A csoport végeredménye: 1. Hollandia 5 pont, 2. Olaszország 3, 3. MAGYARORSZÁG 2 (6-8), 4. Törökország 2 (4-9)