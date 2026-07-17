Nemzeti Sportrádió

Lőrincz Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke

2026.07.17. 14:39
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Lőrincz Tamás lett a szövetség elnöke (Fotó: Kovacs Peter, archív)
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Magyar Birkózók Szövetsége Lőrincz Tamás birkózás
Lőrincz Tamást választották meg pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnökévé.

 

Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnoki aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz. A tagok egyhangúlag adták meg a bizalmat Lőrincznek, akinek a mandátuma öt évre szól. A 89 tagszervezetből 63 jelent meg.

A 39 éves sportvezető sportolói karrierjét a tokiói játékokon a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában szerzett aranyéremmel zárta, az elmúlt években pedig a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója volt.

Lőrincz Tamás az MBSZ-t 2015 óta irányító Németh Szilárdot váltja, aki május 29-én mondott le és az elnöki feladatokat június 30-ig látta el.

Németh Szilárdot a közgyűlésen a szövetség tiszteletbeli elnökének választották.

Alapszabálymódosításról is döntöttek a tagszervezetek, mivel Lőrincz Tamás már a jelölőlistára való felvétele után jelezte, hogy főállásban szeretné betölteni az elnöki pozíciót, az alapszabály viszont eddig társadalmi munkában szabályozta az elnöki szerepvállalást.

Lőrincz Tamás: A felhatalmazást szeretném érdemi munkával meghálálni
„Szerencsére nem a nulláról kell kezdeni, de időnk sem lenne rá, hiszen egy olimpiai ciklus közepén járunk. A közgyűlés felhatalmazását szeretném érdemi munkával meghálálni, nyilván vannak olyan részei a szövetség működésének, amikben eddig nem voltam benne napi szinten, de megpróbálok minél gyorsabban megismerkedni ezekkel az ágazatokkal és felvenni a ritmust. Ilyen lehet egy a Polyák Imre-Varga János-Kozma István birkózó emlékversenyhez hasonló nemzetközi rangsorverseny vagy egy világverseny szervezése, és minden jel arra utal, hogy erre nemsokára lehetőségem nyílik, mivel az MBSZ elnyerte a jövő évi Európa-bajnokság rendezési jogát” - mondta a szervezet újonnan megválasztott elnöke.

 

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Magyar Birkózók Szövetsége Lőrincz Tamás birkózás
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