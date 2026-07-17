Undorodnak a franciák a bronzmeccstől, de nyerni akarnak

EZ AZ A MECCS, amelyet egyik csapat sem akar lejátszani. Nem túlzás, Franciaország és Anglia is a világbajnoki aranyéremért utazott a tengerentúlra, s mivel az elődöntőben minkét csapat kikapott, a csalódás eltüntette a motivációt a folytatásra. Ugyanis van folytatás, szombat este Miamiban a harmadik helyért le kell játszani a mérkőzést – még ha ehhez semmi kedvük sincs a futballistáknak. A L’Équipe egészen odáig ment, hogy a franciák egyenesen undorodnak a bronzmeccstől, ugyanis az aranyéremért mentek. A játékosok a szombati találkozó után rögtön elkezdik nyári pihenőjüket, vannak olyanok, akik vissza sem utaznak Európába, hanem Miamiban, illetve az Egyesült Államokban maradnak néhány napig. Sokaknak a bronzérem helyett már a vakációjukon jár az eszük, így a szakmai stábnak a szokásos feladatain túl ezúttal az is óriási kihívás lesz, hogy felpörgesse Anglia ellen a futballistákat. A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) csütörtökön feltöltött egy videót a közösségi oldalaira, melyben Didier Deschamps szövetségi kapitány beszélt a szombati nem kívánatos meccsről.

„Csalódottak vagyunk, már nem tudjuk teljesíteni azt, amiért az Egyesült Államokba utaztunk – mondta a torna után távozó szakvezető. – Nincs ezen mit szépíteni, nagy fájdalmat érzünk. Azonban a profi futball része a vereség is, ezek a játékosok pedig éltek már át nehéz pillanatokat. Habár a futballistáink összetörtek a spanyolok elleni vereség után, maximálisan komolyan vesszük a bronzmeccset, mindent megteszünk, hogy éremmel térjünk haza. Habár ez nem barátságos mérkőzés, nem befolyásolja a játékosok életét és pályafutását, de kötelességünk mindent beleadni. Méltó módon kell lezárnunk a tornát.”

Noha francia szövetségi kapitányként az utolsó mérkőzésére készülő Didier Deschamps szerint mindent megtesznek Anglia ellen, és komolyan veszik a harmadik helyért lejátszandó meccset, a helyi sajtó épp az ellenkezőjét állítja. Azt is biztosra veszi, hogy több változás is lesz a kezdőben, ezúttal olyan játékosok is lehetőséget kapnak, akik keveset játszottak a vb-n. Az biztos, hogy a hátsérülése miatt hónapokra kieső William Saliba nem lép pályára, a helyén az eddig összesen 14 percet játszó Ibrahima Konaté szerepelhet, de jó eséllyel kezdőként lép pályára Lucas Hernández, N’Golo Kanté és Malo Gusto is. Kylian Mbappé biztosan az első perctől ott lesz a gyepen, ő ugyanis harcban van a gólkirályi címért (Lionel Messivel együtt nyolc találata van), és a világbajnokság örök góllövőlistáján is az argentin klasszissal harcol az első helyért – Messinek 21, Mbappénak 20 gólja van. Ha másért nem, ezért az egyéni célért harcolhat Anglia ellen Mbappé, aki a hírek szerint a legcsalódottabb francia futballista a kiesés miatt, a Spanyolország elleni elődöntő után hosszú percekig könnyes szemmel nézett maga elé az öltözőben.

A Franciaország–Anglia párharcnak szép múltja van, a szombati lesz a 33. összecsapásuk, legutóbb a négy évvel ezelőtti katari világbajnokság negyeddöntőjében találkoztak. Akkor nagyszerű mérkőzésen 2–1-re a franciák nyertek, összesen tizenegyszer lőttek kapura a csapatok, Harry Kane a hajrában pedig tizenegyest hibázott. Egyál­talán nem biztos, hogy ezúttal is látunk ilyen sok kaput eltaláló kísérletet, ám abban talán bízhatunk, ha ezeknek a klasszisoknak egy kis kedvük is lesz futballozni, szép megmozdulásoknak tapsolhatnak a szurkolók Miamiban.

Manu Petit: A bronzmeccs mentális próbatétel Fotó: IMAGO „Franciaország számára a bronzmérkőzés elsősorban mentális próbatétel, ugyanis az elődöntő elvesztése után ürességet éreznek a játékosok. A fejükben ilyenkor nem a bronzérem megszerzése, hanem az elszalasztott döntő jár. Szóval, ilyenkor a legnehezebb dolog az, hogy a trófeáról szőtt álom elvesztése után ismét megtaláld a motivációdat” – mondta az 1998-ban világbajnokságot, 2000-ben pedig Európa-bajnokságot nyerő egykori kiválóság a Fox Sportsnak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

23.00: Franciaország–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!