Hadjar, Norris és Stroll is rajtbüntetést kap Belgiumban – hivatalos

Mint beszámoltunk róla, a McLaren csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy beszerelte autóiba a Mercedes továbbfejlesztett erőforrásait, amivel a megbízhatósági problémákra kívánt reagálni a gyártó. A címvédő csapat két nagydíj eltéréssel kapta meg a frissítést, aminek ráadásul ára is volt: a regnáló világbajnok, Lando Norris ugyanis a cserével meghaladta az egy évben megengedett mennyiséget az akkumulátorból, aminek értelmében tíz rajthelyes büntetést kapott.

A nyitó edzést hetedikként kezdő brit pilóta így a legjobb esetben is csak a tizenegyedik pozícióból várhatja a vasárnapi futamot. Nála is hátrébbról lesz kénytelen visszakapaszkodni Isack Hadjar. A Red Bull francia versenyzőjének gépében számos hajtáslánc-elemet cseréltek, és büntetése meghaladta a 15 rajthelyes hátrasorolást, aminek értelmében a mezőny végéről kell indulna. A kettősön kívül Lance Stroll is büntetéssel számol, az ő Aston Martinjába új MGU-K került, a kandaiz Norrishoz hasonlóan tíz rajthelyes hátrasorolást kapott.