Nemzeti Sportrádió

Hadjar, Norris és Stroll is rajtbüntetést kap Belgiumban – hivatalos

H. L.H. L.
2026.07.17. 14:59
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Norris az egyik versenyző, aki rajtbüntetést kapott Spa-Francorchamps-ban (Fotó: AFP)
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F1 Isack Hadjar Belga Nagydíj Formula–1 rajtbüntetés Lando Norris Lance Stroll
A Red Bull-os Isack Hadjar, a mclarenes Lando Norris és az Aston Martinnal versenyző Lance Stroll is rajtbüntetést kapott a Formula–1-es Belga Nagydíjra motorelemcsere miatt.

Mint beszámoltunk róla, a McLaren csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy beszerelte autóiba a Mercedes továbbfejlesztett erőforrásait, amivel a megbízhatósági problémákra kívánt reagálni a gyártó. A címvédő csapat két nagydíj eltéréssel kapta meg a frissítést, aminek ráadásul ára is volt: a regnáló világbajnok, Lando Norris ugyanis a cserével meghaladta az egy évben megengedett mennyiséget az akkumulátorból, aminek értelmében tíz rajthelyes büntetést kapott. 

A nyitó edzést hetedikként kezdő brit pilóta így a legjobb esetben is csak a tizenegyedik pozícióból várhatja a vasárnapi futamot. Nála is hátrébbról lesz kénytelen visszakapaszkodni Isack Hadjar. A Red Bull francia versenyzőjének gépében számos hajtáslánc-elemet cseréltek, és büntetése meghaladta a 15 rajthelyes hátrasorolást, aminek értelmében a mezőny végéről kell indulna. A kettősön kívül Lance Stroll is büntetéssel számol, az ő Aston Martinjába új MGU-K került, a kandaiz Norrishoz hasonlóan tíz rajthelyes hátrasorolást kapott. 

 

71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00

 

F1 Isack Hadjar Belga Nagydíj Formula–1 rajtbüntetés Lando Norris Lance Stroll
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