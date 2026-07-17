Hadjar, Norris és Stroll is rajtbüntetést kap Belgiumban – hivatalos
Mint beszámoltunk róla, a McLaren csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy beszerelte autóiba a Mercedes továbbfejlesztett erőforrásait, amivel a megbízhatósági problémákra kívánt reagálni a gyártó. A címvédő csapat két nagydíj eltéréssel kapta meg a frissítést, aminek ráadásul ára is volt: a regnáló világbajnok, Lando Norris ugyanis a cserével meghaladta az egy évben megengedett mennyiséget az akkumulátorból, aminek értelmében tíz rajthelyes büntetést kapott.
A nyitó edzést hetedikként kezdő brit pilóta így a legjobb esetben is csak a tizenegyedik pozícióból várhatja a vasárnapi futamot. Nála is hátrébbról lesz kénytelen visszakapaszkodni Isack Hadjar. A Red Bull francia versenyzőjének gépében számos hajtáslánc-elemet cseréltek, és büntetése meghaladta a 15 rajthelyes hátrasorolást, aminek értelmében a mezőny végéről kell indulna. A kettősön kívül Lance Stroll is büntetéssel számol, az ő Aston Martinjába új MGU-K került, a kandaiz Norrishoz hasonlóan tíz rajthelyes hátrasorolást kapott.
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00