Nemzeti Sportrádió

F1, Belga Nagydíj, 2. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.07.17. 16:42
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Fotó: AFP
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F1 Belga Nagydíj Formula–1 szabadedzés
Meglepetésre Max Verstappen volt a leggyorsabb a Formula–1-es Belga Nagydíj nyitányán. A hollandot Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a két Ferrari követte, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli a hatodik helyen kezdett. Arról, hogy miként alakul a második szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00

 

 

F1 Belga Nagydíj Formula–1 szabadedzés
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