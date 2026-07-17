F1, Belga Nagydíj, 2. szabadedzés
Meglepetésre Max Verstappen volt a leggyorsabb a Formula–1-es Belga Nagydíj nyitányán. A hollandot Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a két Ferrari követte, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli a hatodik helyen kezdett. Arról, hogy miként alakul a második szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
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