F1, Belga Nagydíj, 2. szabadedzés

Meglepetésre Max Verstappen volt a leggyorsabb a Formula–1-es Belga Nagydíj nyitányán. A hollandot Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a két Ferrari követte, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli a hatodik helyen kezdett. Arról, hogy miként alakul a második szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

71. BELGA NAGYDÍJ JÚLIUS 17., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Verstappen 1:47.070 2. szabadedzés 17.00–18.00 JÚLIUS 18., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚLIUS 19., VASÁRNAP A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00 Holland Nagydíj, Zandvoort augusztus 23., 15.00 Olasz Nagydíj, Monza szeptember 6., 15.00