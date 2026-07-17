Vízilabda: Fekete Gergőék 20 gólt dobtak Ausztrália ellen

Egy-egy győzelemmel és vereséggel vágtak neki férfi pólósaink pénteken az ausztrálok elleni mérkőzésnek – ahogyan arról beszámoltunk, válogatottunk szerdán 19–14-es sikert ért el a japánok ellen, csütörtökön 22–16-ra kikapott Görögországtól.

Ausztráli ugyanilyen mérleggel vágott neki a záró meccsnek, s minden bizonnyal sikerrel szerették volna befejezni tornát hazai medencében. Erre azonban nem kerülhetett sor, mieink a második negyedet leszámítva irányították a mérkőzést, és végül 20–11-re diadalmaskodtak.

A felkészülési tornát Görögország nyerte meg veretlenül, második helyen végeztek a magyarok, harmadikok lettek az ausztrálok, negyedik helyen Japán zárt.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a következőképpen értékelt a waterpolo.hu-nak: „Mint mindig, a védekezés volt a kulcs, ami ezúttal ismét jól működött. Bunyós meccs volt egyébként, ahogyan az ausztrálok ellen általában így szokott lenni, VAR nélkül, hazai pályán sokat engedtek meg maguknak, de nem baj, egyfelől mi is keményedtünk kicsit, ami mindig jól jön, másfelől a végére ők fáradtak el inkább, úgyhogy ki is nyílt az olló. Jó reakció volt a csapat részéről ez a teljesítmény, mindenki összeszedte az energiáit, az átállásnál egy nap is sokat számít, bár még vannak, akik továbbra is küzdenek ezzel – ettől függetlenül egyre jobb a játék ritmusa, és még van időnk az utolsó finomhangolásra.”

A magyar csapat jövő csütörtökön, magyar idő szerint 12.15-től Horvátország ellen kezdi meg szereplését a világkupadöntőn.

FELKÉSZÜLÉSI TORNA, SYDNEY

Férfiak. 3. kör: Magyarország–Ausztrália 20–11 (6–3, 2–4, 5–3, 7–1). Gólszerzők: Fekete G. 4, Manhercz, Burián 3-3, Nagy Ádám, Szalai P. 2-2, Kovács P., Vismeg Zs., Dala D., Zalánki, Vigvári Vendel, Jansik Sz. 1-1, ill. Mercep 4, Byrnes, Berehulak, Schuler 2-2, Lambie. A torna végeredménye: 1. Görögország 9 pont, Magyarország 6, Ausztrália 3, Japán 0.