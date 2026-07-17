Amíg áll a nemzetközi kupában az ETO, addig marad Tóth Rajmund Győrben – sajtóhír

A válogatottban az idén bemutatkozó középpályást a Bundesliga 2.-ben szereplő Nürnberg vinné. Olyannyira komoly az érdeklődés a németek részéről, hogy a csapat sportigazgatója, Joti Chatzialexiou kedden Győrben tárgyalt Tóth Rajmund átigazolásáról – írja cikkében a Bild.

Az átigazolás hetek óta húzódik annak ellenére, hogy a Nürnberg és a játékos mindenben megegyezett egymással. Tóth Rajmund klubja, a bajnoki címvédő ETO azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a játékost csak az európai selejtezők lezárása után engedjék el – szúrta ki a Csakfoci.

Az ETO kedden hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott csak az izlandi Víkingurral, így 3–2-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és a Konferencialiga selejtezőjében folytatja, a második körben a luxemburgi Atert Bissen lesz az ellenfele. A főtábla eléréséhez két kört kell sikerrel vennie a magyar bajnoknak, ez pedig azt eredményezheti, hogy Tóth átigazolása még hetekig elhúzódhat. Kérdés, hogy a német gárda vezetése hajlandó-e ennyit várni kiszemeltjére.

Tóth iránt a korábbi sajtóhírek szerint a Bröndby is érdeklődött, a dánok állítólag 2 millió eurót sem sajnáltak volna érte, végül azonban elálltak az üzlettől.