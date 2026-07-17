Nemzeti Sportrádió

Amíg áll a nemzetközi kupában az ETO, addig marad Tóth Rajmund Győrben – sajtóhír

K. T.K. T.
2026.07.17. 15:26
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Tóth Rajmund a Vikingur ellen (Fotó: Török Attila)
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ETO FC Győr Nürnberg Tóth Rajmund
Tóth Rajmund sajtóhírek szerint szívesen igazolna Nürnbergbe, ahol tárt karokkal várják, az ETO azonban még nem engedné el egyik legjobbját.

A válogatottban az idén bemutatkozó középpályást a Bundesliga 2.-ben szereplő Nürnberg vinné. Olyannyira komoly az érdeklődés a németek részéről, hogy a csapat sportigazgatója, Joti Chatzialexiou kedden Győrben tárgyalt Tóth Rajmund átigazolásáról – írja cikkében a Bild.

Az átigazolás hetek óta húzódik annak ellenére, hogy a Nürnberg és a játékos mindenben megegyezett egymással. Tóth Rajmund klubja, a bajnoki címvédő ETO azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a játékost csak az európai selejtezők lezárása után engedjék el – szúrta ki a Csakfoci.

Az ETO kedden hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott csak az izlandi Víkingurral, így 3–2-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és a Konferencialiga selejtezőjében folytatja, a második körben a luxemburgi Atert Bissen lesz az ellenfele. A főtábla eléréséhez két kört kell sikerrel vennie a magyar bajnoknak, ez pedig azt eredményezheti, hogy Tóth átigazolása még hetekig elhúzódhat. Kérdés, hogy a német gárda vezetése hajlandó-e ennyit várni kiszemeltjére.

Tóth iránt a korábbi sajtóhírek szerint a Bröndby is érdeklődött, a dánok állítólag 2 millió eurót sem sajnáltak volna érte, végül azonban elálltak az üzlettől.

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A magyar válogatott középpályás ügynöke a német sajtónak nyilatkozott.

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár), Keylor Navas (Costa Rica-i, UNAM Pumas – Mexikó), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

 

 

ETO FC Győr Nürnberg Tóth Rajmund
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