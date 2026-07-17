Lévai Levente és Szabados Noémi bronzmeccses a BOK-csarnokban

Az egyik legjobban várt súlycsoport, a kötöttfogású 77 kilogrammosok versenye kezdődött el pénteken a BOK-csarnokban. A nagy létszámú szurkolótábor, az eddigi legjobb hangulat nem volt meglepő, tekintve hogy a súlycsoport vb- és Eb-bronzérmese, Fritsch Róbert, valamint két Lévai testvér, a 72 kilóban Európa-bajnok Levente, illetve bátyja, a vb- és Eb-második Zoltán is ebben a kategóriában szerepelt.

A vártnál valamivel rövidebb ideig izgulhattunk mindhárom magyarért, hiszen Lévai Zoltán már az első meccsén, a nyolcaddöntőben vereséget szenvedett az Eb-bronzérmes moldovai Alexandru Soloveitől – jól láthatóan az volt a taktikája, hogy 1:1-gyel előbb szerzett ponttal szeretne győzni, ez azonban nem jött be neki, mert Solovei sikeresen hajtott végre pörgetést a második menetben, ezzel 3:1-re győzött.

Fritsch a selejtezőben szép sikert ért el, 5:0-ra győzött az olimpikon, U23-as Európa-bajnok finn Jonni Sarkkinennel szemben, a következő körben viszont meglepetésvereséget szenvedett az ifjú, tavaly még a juniorok között világ- és Európa-bajnok grúz Anri Putkaradze ellen. A vetélytárs az első menetben passzivitási ponttal és két pörgetéssel 5:0-s előnyre tett szert, amire Fritschnek nem volt válasza, 5:1 lett a vége.

A kisebbik Lévai rendkívül magabiztosan kezdett, mindössze 55 másodperc alatt technikai tussal nyert az U23-as világbajnok német Idris Ibaev ellen, majd magabiztos, 8:2-es sikert ért el az Ázsia-bajnoki harmadik kínai Liu Zsujjal szemben.

Az elődöntőért jöhetett a kétszeres Afrika-bajnok, U20-as vb-győztes egyiptomi Musztafa Alameldin. Teljes sokk a BOK-csarnokban. A két éve még 67 kilós, idén áprilisban 72 kilóban kontinensbajnok Alameldin 1:37 perc alatt elintézte 21 éves klasszisunkat: derékra támadásból szőnyegre vitte, megpörgette, megemelte, és állásból a hátára tette, 8:0, technikai tus.

A három magyar közül ketten folytathatták a vigaszágon, Fritsch legyőzője nem jutott döntőbe, a finálét Musztafa Alameldin és Alexandru Solovei vívja egymással, a Lévai testvérek tehát harcban maradtak a bronzéremért zajló küzdelemben. A lehetőséggel csak Levente tudott élni, amint az a helyszínen kiderült, Zoltán sérülés miatt visszalépett.

A vigaszágon az U23-as Ázsia-bajnoki harmadik kirgiz Alibek Berdijev állt a magyarral szemben, és Lévai Levente ismért remekelt, már az első menetben, két négypontos dobással, valamint egy megnyert challenge-dzsel technikai tussal győzött, így az esti programban bronzéremért birkózhat.

Női 68 kilogrammban két honfitársunk bizonyíthatott. Szabados Noémi érdekes úton jutott negyeddöntőbe. Első két riválisa, az orosz Elizaveta Petljakova és a svéd Tindra Sjöberg sérülés miatt nem állt ki ellene, így az FTC háromszoros U23-as Eb-bronzérmese negyeddöntőbe jutott. Itt hazai riválisával, a szintén U23-as Eb-harmadik Pók Karolinával találkozott, aki hatalmas bravúrgyőzelemmel jutott el idág, izgalmas mérkőzésen 4:3-ra nyert a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes román Katerina Zelenykh ellen.

Ezen az összecsapáson megmutatkozott, hogy folyamatosan egymással készül a két hölgy, egyikük sem kockáztatott, egyetlen akciókísérletet sem láthattak a nézők: passzivitási pontok döntöttek, 2:0-ra Szabados Noémi javára, így elődöntőbe jutott.

Szabados Noémi (pirosban) bronzmeccses (Fotó: Kovács Péter)

Meglehetősen kemény rivális következett a döntőbe jutásért, az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ-, valamint kétszeres Ázsia-bajnok kirgiz Merim Zsumanazarova személyében. Szabados passzivitási ponttal előnyhöz jutott, a másodikban Zsumanazarova is kapott egyet, az 1:1 a vetélytársnak kedvezett, kockáztatni kellett az utolsó fél percben, nem jött össze a bokára támadás, a kirgiz lány Szabados Noémi mögé került, ezzel 3:1-re megnyerte a meccset. Szabados Noémiért az esti programban a bronzmérkőzésen szoríthatunk.

POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS–KOZMA ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, BOK-CSARNOK

Péntek

Kötöttfogás

77 kg. Selejtező: Lévai L.–Ibaev (német) 10:0, Fritsch–Sarkkinen (finn) 5:0. Nyolcaddöntő: Lévai L.–Liu Zsuj (kínai) 8:2, Putkaradze (grúz)–Fritsch 5:1, Solovei (moldovai)–Lévai Z. 3:1. Negyeddöntő: Alameldin (egyiptomi) – Lévai L. 8:0. Vigaszág: Lévai L.–Berdijev (kirgir) 9:0, Barahojev (orosz) – Lévai Z. – sérülés miatt Barahojev meccs nélkül nyert.

Női birkózás

59 kg. Selejtező: Vinnik (ukrán)–Bognár 6:1

62 kg. Selejtező: Vu Ja-ru (kínai) – Soliman 12:2. Nyolcaddöntő: Nwachukwu (amerikai)–Elekes 13:2.

68 kg. Selejtező: Szabados – Petljakova (orosz) – sérülés miatt Szabados mérkőzés nélkül továbbjutott. Nyolcaddöntő: Pók–Zelenykh 4:3, Szabados – Sjöberg (svéd) – s. m. Szabados m. n. t. Negyeddöntő: Szabados–Pók 2:0. Elődöntő: Zsumanazarova (kirgiz)–Szabados 3:1