A Liverpool bejelentette, hosszabbított Szoboszlai Dominikkal

„A magyar válogatott játékos tollat és papírt ragadott, hogy a 2026–2027-es idény előtt meghosszabbítsa a szerződését a vörösöknél” – írja a liverpoolfc.com, amely arról nem számolt be, meddig írt alá a középpályás.

„Ez az egyik legjobb napom a klubnál – idézi a liverpoolfc.com Szoboszlai Dominikot a hosszabbítás kapcsán. – Nem győzöm elégszer elmondani, nagyon boldog vagyok. Mindig van hova fejlődni, sosem elégszem meg a teljesítményemmel. Azért ülök most itt, mert gyerekkorom óta ez visz előre, hogy mindig jobb és jobb legyek. Most is ugyanezt gondolom, és ezzel példát akarok mutatni mindenkinek. Amikor először aláírtam, azt mondtam, mindent meg akarok nyerni, és ez azóta sem változott. Mindent meg akarok nyerni, amit ebben az országban csak lehet, és a Bajnokok Ligája is ide tartozik. Én készen állok rá.”

A középpályást képviselő menedzseriroda, az EM Sports Consulting időközben megerősítette a sajtóhírt, hogy Szoboszlai 2031-ig írt alá.

„Októberben kezdődtek az egyeztetések a szerződéshosszabbításról, a tárgyalások pedig az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán – nyilatkozta a pénteki bejelentéssel kapcsolatban Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa a menedzseriroda közleményében. –Mivel mindkét fél ugyanazt akarta, még az új idény kezdete előtt sikerült megtalálni azt a megoldást, amellyel mindkét fél elégedett lehet. A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt. A tény, hogy a klubja ennyire ragaszkodott hozzá, egyértelműen megerősíti, hogy Dominik számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak. Nyilván azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet. A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal. Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét.”

Szoboszlaiért 2023-ban 70 millió eurót fizetett a Liverpool az RB Leipzignek. Akkor a Transfermarkt piaci portál 50 millióra becsülte Szoboszlai piaci értékét, most már 100 milliónál tart ez az összeg, azt követően, hogy három idény alatt 147 tétmeccsen szerepelt a Liverpoolban, melyeken 28 gólt és 26 gólpasszt ért el, nyert bajnokságot és angol Ligakupát is a csapattal. A magyar válogatott 25 éves középpályása kedden kezdte el a felkészülést – magyar válogatott csapattársaival, Kerkez Milossal és Pécsi Árminnal együtt – a negyedik liverpooli idényére, melyet a mai bejelentés alapján jó néhány követhet még. A nyári felkészülés a jövő héten az Egyesült Államokban folytatódik, ahol edzőtáborozáson vesz részt a csapat, Amerikában három edzőmérkőzés szerepel a programban, összesen pedig öt felkészülési meccs vár Szoboszlaiékra a nyáron.