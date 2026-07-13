Gyászszünettel kezdődik majd a francia–spanyol elődöntő

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök hétfőn a közösségi oldalán köszönetet mondott Gianni Infantinónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökének, amiért jóváhagyta Éric Ciotti nizzai polgármester kérését.

A 2016. július 14-én elkövetett dzsihádista merénylet 86 halálos áldozatot és több mint 400 sérültet követelt a Promenade des Anglais-n, ahol egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe.

A francia–spanyol mérkőzés kedden, magyar idő szerint 21 órakor kezdődik Dallasban.

(MTI)