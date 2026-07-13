Nemzeti Sportrádió

Gyászszünettel kezdődik majd a francia–spanyol elődöntő

K. Zs.K. Zs.
2026.07.13. 17:38
Francia szurkolók az egyik vb-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 foci-vb 2026 gyászszünet
Egyperces gyászszünettel kezdődik kedden a Franciaország–Spanyolország elődöntő a labdarúgó-világbajnokágon a nizzai terrortámadás tizedik évfordulójának alkalmából.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök hétfőn a közösségi oldalán köszönetet mondott Gianni Infantinónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökének, amiért jóváhagyta Éric Ciotti nizzai polgármester kérését.

A 2016. július 14-én elkövetett dzsihádista merénylet 86 halálos áldozatot és több mint 400 sérültet követelt a Promenade des Anglais-n, ahol egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe.

A francia–spanyol mérkőzés kedden, magyar idő szerint 21 órakor kezdődik Dallasban.

(MTI)

 

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