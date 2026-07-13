Dybala belement a bércsökkentésbe, marad a Romában, aláírta új szerződését

Paulo Dybala 2022-ben érkezett a Romába a Juventusból, szerződése június 30-án lejárt, így technikai értelemben szabadon igazolható játékosként írta alá a mostani, 2027. június 30-g szóló megállapodást.

Az átigazolási ügyekben utazó újságíró, Gianluca Di Marzio szerint Dybala – aki az előző idényben a Roma legjobban fizetett labdarúgója volt becslések szerinti 8 millió eurós éves fizetésével – belement a bércsökkentésbe, és a következő idényben kevesebb mint hárommillió eurót keres majd, és nem kap bónuszokat sem.

A 32 éves argentin támadó eddig 139 tétmérkőzésen lépett pályára a „farkasoknál”, és 45 gólt szerzett.