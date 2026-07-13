Nemzeti Sportrádió

Dybala belement a bércsökkentésbe, marad a Romában, aláírta új szerződését

K. Zs.K. Zs.
2026.07.13. 16:50
Paulo Dybala (Fotó: Getty Images)
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Roma Paulo Dybala nemzetközi átigazolás
Az olasz élvonalbeli AS Roma hétfőn bejelentette, hogy új szerződést kötött argentin labdarúgójával, Paulo Dybalával.

Paulo Dybala 2022-ben érkezett a Romába a Juventusból, szerződése június 30-án lejárt, így technikai értelemben szabadon igazolható játékosként írta alá a mostani, 2027. június 30-g szóló megállapodást.

Az átigazolási ügyekben utazó újságíró, Gianluca Di Marzio szerint Dybala – aki az előző idényben a Roma legjobban fizetett labdarúgója volt becslések szerinti 8 millió eurós éves fizetésével – belement a bércsökkentésbe, és a következő idényben kevesebb mint hárommillió eurót keres majd, és nem kap bónuszokat sem.

A 32 éves argentin támadó eddig 139 tétmérkőzésen lépett pályára a „farkasoknál”, és 45 gólt szerzett.

 

Roma Paulo Dybala nemzetközi átigazolás
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