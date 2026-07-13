Vb 2026: késik a norvég hősök gépe, később kezdődhet az ünneplés

Története eddigi legjobb szereplését produkálta a világbajnokságon a norvég labdarúgó-válogatott: az Erling Haaland vezette skandináv csapat simán továbbjutott a csoportkörből, az egyenes kieséses szakaszban előbb Elefántcsontpartot, majd az ötszörös győztes Brazíliát búcsúztatta.

Haalandék teljesítménye előtt honfitársaik is tisztelettel adóznak, és a tervek szerint hősnek kijáró fogadtatásban részesül a válogatott, a norvég légtérbe belépve két F35-ös vadászgép kíséri a csapatot szállító repülőgépet az oslói Gardemoen légikikötőbe. Az ünnepséget azonban minden bizonnyal tekintélyes késéssel kezdhetik el a norvégok, az Egyesült Államokból induló járat ugyanis a VG értesülései szerint a tervezettnél több mint két órával később, este fél hét tájban landol.

Haakon koronaherceg a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)

Az oslói királyi palotába eredetileg hétre tervezett fogadás, amelyen a királyi családból ott lesz Haakon koronaherceg, Ingrid Alexandra hercegnő és Sverre Magnus herceg, akik az eseményt követően részt vesznek a Slotsplassenre megálmodott közös „evezésben”, majd a csapatot nyitott autóbuszon szállítják a Városháza térre, ahol folytatódik az ünneplés – írja a norvég lap.