Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: késik a norvég hősök gépe, később kezdődhet az ünneplés

V. H. L.V. H. L.
2026.07.13. 16:12
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Norvég drukkerek eveznek a Times Square-en (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 hazatérés ünneplés Norvégia
A tervezett délután fél öt körüli érkezés helyett este fél hét tájban landol a a labdarúgó-világbajnokságon a legjobb nyolcig menetelő norvég labdarúgó-válogatott repülőgépe, így feltehetően a királyi család több tagját is felvonultató közös ünneplés is csúszik – írja a VG.

Története eddigi legjobb szereplését produkálta a világbajnokságon a norvég labdarúgó-válogatott: az Erling Haaland vezette skandináv csapat simán továbbjutott a csoportkörből, az egyenes kieséses szakaszban előbb Elefántcsontpartot, majd az ötszörös győztes Brazíliát búcsúztatta.

Haalandék teljesítménye előtt honfitársaik is tisztelettel adóznak, és a tervek szerint hősnek kijáró fogadtatásban részesül a válogatott, a norvég légtérbe belépve két F35-ös vadászgép kíséri a csapatot szállító repülőgépet az oslói Gardemoen légikikötőbe. Az ünnepséget azonban minden bizonnyal tekintélyes késéssel kezdhetik el a norvégok, az Egyesült Államokból induló járat ugyanis a VG értesülései szerint a tervezettnél több mint két órával később, este fél hét tájban landol.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Haakon koronaherceg a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)

Az oslói királyi palotába eredetileg hétre tervezett fogadás, amelyen a királyi családból ott lesz Haakon koronaherceg, Ingrid Alexandra hercegnő és Sverre Magnus herceg, akik az eseményt követően részt vesznek a Slotsplassenre megálmodott közös „evezésben”, majd a csapatot nyitott autóbuszon szállítják a Városháza térre, ahol folytatódik az ünneplés – írja a norvég lap.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 hazatérés ünneplés Norvégia
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