„Nem voltam elég jó” – Valter ott volt a Tour-keretben, de végül kimaradt a csapatból

Valter Attila téli csapatváltása és tavaszi programja után úgy tűnt, Bodrogi László 2005-ös szereplése után újra magyar versenyző indulhat a Tour de France-on. A Bahrain-Victorious azonban végül nem nevezte Valtert, aki az okokról az Eurosportnak nyilatkozott.

„Egész évben az volt a terv, hogy indulok a Tour de France-on, szerepeltem is a listán, de nem kerültem be a nyolc részvevőnk közé. Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem voltam elég jó. Sokadik csalódásom mostanában, de nem tudok ezzel mit kezdeni, próbáltam a legjobbamat nyújtani, ám az év első felében nem mutattam azt, amit tudok. A Tourhoz közeledve fejlődtem, de már túl későnek bizonyult, hogy meggyőzzem a csapatvezetést. Remélem, okkal történt mindez, és kikecmergek az állóvízből” – fogalmazott a magyar kerékpáros.

A Tour de France-on hétfőn szünnap van. Kilenc szakasz után összetettben magabiztos előnnyel vezet a címvédő, négyszeres győztes Tadej Pogacar a fő kihívója, a kétszeres bajnok Jonas Vingegaard előtt.

113. TOUR DE FRANCE

9. szakasz (Malemort–Ussel, 154.6 km): 1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin) 3:27:51 óra, 2. T. H. Johannessen (norvég, Uno-X) azonos idővel, 3. Pidcock (brit, Q36.5) a. i., …11. Pogacar (szlovén, UAE) 6 másodperc hátrány. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 32:17:04 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2:42 perc h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 3:27 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 268 pont, 2. Girmay (eritreai, NSN) 223, 3. Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 213. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 28 pont, 2. Vingegaard 19, 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 16. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 32:20:31 óra, 2. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 7 mp h., 3. Seixas (francia, Decathlon) 28 mp h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 96:40:41 óra, 2. UAE 27:08 p h., 3. Visma 36:22 p h.