Nemzeti Sportrádió

A rekordok világbajnoksága: így jutottunk el az elődöntőkig

CS. M.CS. M.
2026.07.13. 14:35
Címkék
rekordok foci vb 2026 vb 2026

A 104 meccses, 48 nemzettel megrendezett vb-be már csak a meccsszám és a létszám miatt is előre kódolva voltak a rekordok, de az 1970 óta nem látott, 2.90 feletti gólátlag és a világsztárok elképesztő teljesítményei (lásd: góllövőlista) olyan dolgok, amelyek miatt sokáig emlékezetes marad a 2026-os világbajnokság.

A kezdeti szakasz a meglepetésekről és a névtelen hősökről szólt, mint a Zöld-foki-szigetek és Vozinha, majd megdőlt az örökös nézőcsúcs és a gólszám is, később pedig jöttek a botrányok, mint a Donald Trump féle Folarin Balogun-mentőakció vagy az egyiptomiak csaláskiáltása. A végére mégis maradt a papírforma: a négy legerősebbnek tartott nemzet jutott elődöntőbe. Bővebben itt:

Foci vb 2026
1 órája

100 meccs után: rekordok, botrányok, meglepetések világbajnoksága – a vége mégis sosem látott papírforma

SZUBJEKTÍV ELEMZÉS. Az elmúlt nyolc évben messze kiemelkedett a négy közé jutott négy válogatott a világmezőnyből, összesen 16 (!) elődöntős nagytorna-szerepléssel – dörzsöli a tenyerét a FIFA.

 

rekordok foci vb 2026 vb 2026
Legfrissebb hírek

Vb 2026: nyomozás indult Jayden Adams halálának ügyében

Foci vb 2026
1 órája

Ez (is) állhat a portugál kudarc hátterében?

Foci vb 2026
1 órája

100 meccs után: rekordok, botrányok, meglepetések világbajnoksága – a vége mégis sosem látott papírforma

Foci vb 2026
1 órája

Haaland nem sokkal marad el Vozinhától az „Instagram-versenyben”

Foci vb 2026
1 órája

Nem egyszerű beérni a németeket az elődöntőket tekintve

Foci vb 2026
2 órája

Kapusedzőjét köszöntötte a francia válogatott

Foci vb 2026
3 órája

Mbappé kontra Yamal – két futballvilág találkozik az elődöntőben

Foci vb 2026
3 órája

Murat Yakint dögösnek tartják a hölgyszurkolók

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik