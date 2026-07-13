A rekordok világbajnoksága: így jutottunk el az elődöntőkig

A 104 meccses, 48 nemzettel megrendezett vb-be már csak a meccsszám és a létszám miatt is előre kódolva voltak a rekordok, de az 1970 óta nem látott, 2.90 feletti gólátlag és a világsztárok elképesztő teljesítményei (lásd: góllövőlista) olyan dolgok, amelyek miatt sokáig emlékezetes marad a 2026-os világbajnokság.

A kezdeti szakasz a meglepetésekről és a névtelen hősökről szólt, mint a Zöld-foki-szigetek és Vozinha, majd megdőlt az örökös nézőcsúcs és a gólszám is, később pedig jöttek a botrányok, mint a Donald Trump féle Folarin Balogun-mentőakció vagy az egyiptomiak csaláskiáltása. A végére mégis maradt a papírforma: a négy legerősebbnek tartott nemzet jutott elődöntőbe. Bővebben itt: