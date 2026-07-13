Nemzeti Sportrádió

Triatlon: a kirakós minden darabja a helyére került Hamburgban

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Hamburg
2026.07.13. 18:53
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Így ünnepelte sportágtörténeti vb-ezüstérmét a magyar triatlonváltó Hamburgban (Fotó: Imago)
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„Libabőr, nagybetűs csapatmunka, büszkeség, a tökéletesen kihasznált nagy lehetőség" – így látták a főszereplők, Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni és Lehmann Csongor a történelmi ezüstérmet hozó mixváltó-világbajnokságot.

Olimpiai versenyszámban dobogóra állni bármilyen körülmények között hatalmas tett. Pláne, ha azt egy olimpiai kvalifikációs világbajnoki futamban teszi valaki. A mögöttünk hagyott vasárnap előtt a magyar mixváltó csupán egyetlen egyszer, a 2014-es vb-n tudta ezt megtenni. A csapatverseny akkor még nem volt az ötkarikás játékok programjának a része, de Kovács Zsófia, Tóth Tamás, Vanek Margit és Vanek Ákos 12 évvel ezelőtti érdemeiből ez semmit sem von le.

A nagy csapatok már akkor is komolyan vették ezt az igencsak izgalmas formátumú versenyszámot, ami a 2021-es olimpiai programra kerülése óta még kiélezettebb és színvonalasabb futamokat hoz. Az elmúlt években már nagyon érett egy kiugró eredmény a magyar váltónak, amely 2023-ban az 5., 2024-ben a 8., 2025-ben a 6. helyen végzett.

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:08

Triatlon: sporttörténelmi vb-ezüstérem Hamburgban!

A mieink négy másodperccel maradtak el a győztes francia együttestől.

A top tízes sikersorozatban korábban Kuttor-Bragmayer Zsanett, Horváth Karolina és Faldum Gábor is szerepet vállalt, aztán tavaly összeállt Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni és Lehmann Csongor négyese. Legutóbb – szintén Hamburgban – 33 másodpercre voltak az akkori győztestől (Ausztrália), egy évvel rutinosabban és erősebben már csak négy másodperc választotta el a csapatunkat a vb-címtől.

A verseny előtt minden magyar triatlonos fogadkozott, hogy még a legutóbbinál is kijöhet egy sokkal jobb eredmény. A megérzésük nem csalt, az ezüstéremmel a mixváltó-világbajnokságok történetének legjobb magyar szereplését hozták össze.

„El sem hiszem, amit véghez vittünk, hirtelen nem is tudok mit mondani, libabőrös vagyok – mondta a magyar mixváltó első embere, Kropkó Márta. – Az elmúlt években mindig közel voltunk a tűzhöz, hogy felérjünk a dobogóra. Büszke vagyok, hogy ennek a kis országnak most végre sikerült, és az akkora nemzetek mellett, mint Franciaország, a győzelemtől is csak pár másodpercre voltunk. Ez az ezüst mindenkinek olyan fényesen csillog, mint még soha semmi.”

Az úszásban és kerékpározásban több helyet is javító Dévay Márk szerint ez a mostani siker szintén nem a véletlen műve: „Mindannyian elég jó formában vagyunk, a legerősebb csapattal értünk ide, tökéletesen raktuk össze a sorrendet, ez az, ami nekünk működik. Ismét megmutattuk, hogy ott a helyünk a legjobbak között.”

A 18 éves Szalai Fanni egy nappal azután, hogy egy csodálatos 9. hellyel mutatkozott be a világbajnoki sorozatban, a mixváltóban is felvette a kesztyűt még az olyan sztárokkal is, mint 2022 egyéni világbajnoka, a francia Emma Lombardi.

„Hálás vagyok, hogy egy ilyen csapat tagja lehetek, mindannyian kihoztuk magunkból a maximumot. Nagyon erősek voltunk, jól éreztem magam a pályán, szuper verseny lett brlőle, örülök neki, hogy végre nekünk is összejött. Mivel kisebb nemzet vagyunk, ezért a szívünk is erősebben dolgozik, hogy megmutassuk a nagy nemzetek között, hogy mi is ott vagyunk, minket sem lehet leírni” – mondta boldogan a fiatal tehetség.

A mieink fantasztikus csapatmunkával vették fel a versenyt a három nagyhatalommal, Szalai úgy adta át a virtuális stafétát Lehmann Csongornak, hogy még reális esélyünk volt nem csupán az éremszerzésre, de a győzelemre is. A befutó emberünkön nagy volt a nyomás, hogy innen „haza tudja-e hozni” az érmet a csapatnak, de megcsinálta, Dorian Coninx mögött a második helyen futott be a célba, ahol társai egyből a nyakába borultak.

„Amiért végig elöl voltunk, mindannyiunkon nagy volt a nyomás, de ezt jól tudtuk kezelni. Ha volt egy kicsi hátrány is, egyből sikerült felhozni magunkat, elbírtuk azt a terhet, ami azzal jár, hogy ott voltunk ez elején, folyamatosan a legjobb irányba tereltük a futam alakulását. Hatalmas lehetőség volt, már csak ezért sem volt szabad túlgondolni, mindig a következő lépésre kellett koncentrálni. Egyelőre nehéz felfogni ezt az eredményt” – világított rá Lehmann Csongor a siker egyik legfontosabb összetevőjére.

„A csapatunk erőssége már régóta az, hogy mindig össze tudjuk zárni az úszásban a mezőnyt, ami a futásban esetleg hiányzik. Rajtunk kívül nincs még egy ilyen váltó, amelyikben ennyire erős úszók vannak, most ez a csapatunk szuperereje” – emelte ki Kropkó Márta.

Dévay Márk rögtön meg is erősítette csapattársa szavait: „Olyan ez, mint egy puzzle, és most a helyére került a kirakós összes darabja. Minden váltóban, amiben valaha elindultam, másodikként mentem, lassan már ez a specialitásom… De ez nem csupán rajtam múlik, ahogyan Márti is elmonda, mindannyian képesek vagyunk visszahozni a váltót, ha éppen kisebb hátrányba kerülünk.”

Ugyan csak a világbajnok Franciaország kapott kvótát a Los Angeles-i olimpiára, az ezüstéremmel a mieink is nagy lépést tettek az ötkarikás részvétel felé a ranglistán.

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