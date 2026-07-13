Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: intenzitást és szenvedélyt akar látni az RB Leipzig új edzője

2026.07.13. 16:34
Martín Demichelis a bemutatkozó sajtótájékoztatón (Fotó: Getty Images)
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RB Leipzig Bundesliga Martín Demichelis
Intenzitást és szenvedélyt akar látni a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának játékosaitól az új vezetőedző, Martín Demichelis, akinek hétfőn volt a bemutatkozó sajtótájékoztatója Lipcsében.

„Megtiszteltetés, hogy ehhez a klubhoz tartozhatok. Szeretném, ha együttműködve megtennénk a következő lépést. Intenzitás, szenvedély, bátorság és támadójáték – ezek a szavak nagyon tetszenek nekem” – mondta hétfői bemutatkozó sajtótájékoztatóján Martín Demichelis, az RB Leipzig férfi labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

Hozzátette: ugyancsak rendkívül fontos számára az agresszivitás és az intenzitás minden egyes összecsapásnál.

„Bátran támadni, bátran védekezni, és testbeszéddel is kifejezni magunkat” – sorolta további alapkövetelményeit.

Az argentin szakvezető Ole Werner helyét vette át, akinek egy szezon után távoznia kellett, annak ellenére, hogy csapata bronzérmes lett a Bundesligában, így visszatérhet a Bajnokok Ligája mezőnyébe.

Demichelis elmondta, felvette a kapcsolatot az összes játékossal, köztük a 19 éves Yan Diomande-dal is. A balszélsőt a legnagyobb klubok is megkörnyékezték, miután remekül teljesített az első lipcsei idényében, valamint Elefántcsontpart színeiben a világbajnokságon is. Vele kapcsolatban ő, illetve Marcel Schäfer sportigazgató is elmondta, hogy jelenleg nyaral, de utána vissza kell térnie a klubhoz, mert élő szerződése van.

A nyári szünetben eddig Abdoul Konét és Rocco Reitzet igazolta le az RB Leipzig, Brajan Gruda esetében pedig új kölcsönszerződést kötött, amely később kötelező vételi opcióval jár. Az új idényt augusztus 22-én kezdik majd Gulácsiék, a Német Kupa első fordulójában a negyedosztályú Eintracht Trier lesz az ellenfelük. A Bundesliga-nyitányra egy héttel később – hazai pályán a Mönchengladbach ellen – kerül sor.

 

RB Leipzig Bundesliga Martín Demichelis
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