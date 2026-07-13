Nemzeti Sportrádió

Lucas Digne jó vb-t fut, vissza is vásárolja a PSG

K. Zs.K. Zs.
2026.07.13. 19:09
Lucas Digne a Paraguay elleni nyolcaddöntőn (Fotó: Getty Images)
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A L'Équipe francia sportnapilap gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a világbajnokság után Lucas Digne elhagyja az Aston Villát, és a Paris Saint-Germainben folytatja pályafutását.

Lucas Digne már volt a PSG játékosa, 2013-ban a Lille-től vásárolták meg a fővárosiak, de 2015-től (kölcsönben) a Romában futballozott, majd (immár maga mögött hagyva a párizsi megállapodást) következett a Barcelona, az Everton, aztán 2022-től az Aston Villa, amellyel tavaly szerződést hosszabbított. A mostani ügyletet a vb után véglegesítik, a francia sportnapilap tudomása szerint Digne három évre ír alá a PSG-nek.

Addig persze még van egy kis dolga: elődöntő a spanyolok ellen, és az eredménytől függően döntő – vagy bronzmeccs.

 

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