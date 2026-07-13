Lucas Digne jó vb-t fut, vissza is vásárolja a PSG

Lucas Digne már volt a PSG játékosa, 2013-ban a Lille-től vásárolták meg a fővárosiak, de 2015-től (kölcsönben) a Romában futballozott, majd (immár maga mögött hagyva a párizsi megállapodást) következett a Barcelona, az Everton, aztán 2022-től az Aston Villa, amellyel tavaly szerződést hosszabbított. A mostani ügyletet a vb után véglegesítik, a francia sportnapilap tudomása szerint Digne három évre ír alá a PSG-nek.

Addig persze még van egy kis dolga: elődöntő a spanyolok ellen, és az eredménytől függően döntő – vagy bronzmeccs.