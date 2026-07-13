Ha Messi először játszik egy válogatott ellen, általában bejön neki

Lionel Messi, az argentinok csapatkapitánya eddig 62 különböző válogatott ellen lépett pályára, és általában már az első mérkőzéseken főszerepet alakított. Azokon a meccseken, amelyeken először játszott egy ország ellen, 57 gólban játszott szerepet: 39-et maga szerzett, 18-at gólpasszal készített elő. Lábjegyzetként idekívánkozik élete első válogatott meccse 2005 augusztusából, egy másfajta főszereppel: csereként beállva egy perce sem volt a pályán a mieink ellen, amikor hátracsapva arcba találta az őt visszahúzó Vanczák Vilmost egy piros lapért…

57 - When playing against an international team for the first time in his career, Lionel Messi has recorded 57 goal contributions across 62 games (39 goals, 18 assists).



Capraphobia. pic.twitter.com/9SMtHpHvzR — OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026