Nemzeti Sportrádió

Ha Messi először játszik egy válogatott ellen, általában bejön neki

2026.07.13. 18:47
Ezért (is) van róla falfestmény még Kolkatában is – pedig India ellen eddig nem is játszott… (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi vb 2026 foci-vb 2026
Mint ismert, Lionel Messi korábban még sohasem lépett pályára az angol válogatott ellen, de most, a világbajnokság szerdai elődöntőjében minden bizonnyal megtörik a jég, és ez alkalomból az Opta gyártott is egy érdekes adatsort.

Lionel Messi, az argentinok csapatkapitánya eddig 62 különböző válogatott ellen lépett pályára, és általában már az első mérkőzéseken főszerepet alakított. Azokon a meccseken, amelyeken először játszott egy ország ellen, 57 gólban játszott szerepet: 39-et maga szerzett, 18-at gólpasszal készített elő. Lábjegyzetként idekívánkozik élete első válogatott meccse 2005 augusztusából, egy másfajta főszereppel: csereként beállva egy perce sem volt a pályán a mieink ellen, amikor hátracsapva arcba találta az őt visszahúzó Vanczák Vilmost egy piros lapért…

 

Lionel Messi vb 2026 foci-vb 2026
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