Nemzeti Sportrádió

Öttusa: öt érem a magyaroktól az U17-es Eb-n

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.07.13. 17:57
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A magyar öttusázók öt éremmel zárták a Spanyolországban rendezett U17-es Európa-bajnokságot.

Öt érmet nyert a magyar küldöttség a spanyolországi Pontevedrában rendezett U17-es öttusa Európa-bajnokságon.

A nyitó napon mindjárt aranynak örülhettünk.

Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa remek versenyzéssel nyert Eb-címet a leányváltók megméretésén.

Az aranyérmes leányváltó Fotó: Hunyadi Levente

Aztán a lányok egyéni döntőjében

Plébán Virág kimagasló teljesítménnyel bronzérmes lett,

az U15-ös korú Kósa Nóra az ötödik, Kertai Gréta a hatodik, Balzsay Jázmin pedig a tizenegyedik helyen végzett. Az eredmények alapján a Plébán, Kósa, Kertai trió csapatban ezüstéremnek örülhetett.

A fiúk fináléjában Juhász Szilveszter az ötödik, Kántor Benedek a hatodik, Mitró Milán a nyolcadik, Birta Botond pedig a 22. helyen fejezte be a viadalt, a három legjobb magyar versenyző eredménye pedig összesítésben itt is csapatezüstérmet ért, így Juhász, Kántor és Mitró is felállhatott a dobogó második fokára.

Plébán Virág (jobbra) egyéni bronzérmes lett Fotó: Hunyadi Levente

A záró napon végül az egyéni versenyek két legjobbja,

Plébán Virág és Juhász Szilveszter indult a vegyes váltók Eb-jén és ért célba a harmadik helyen.

(Kiemelt fotó: Hunyadi Levente)

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