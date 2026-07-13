A ZTE hamarosan szerződtetheti az U-válogatott tehetséget – Panamából

A ZTE meccsbeszámolójából is kiderül, hogy a zalaiaknál szombaton, a 75. percben csereként pályára lépett egy új játékos, Richards a cseh FC Slovácko elleni, 3–3-as döntetlennel záruló szlovéniai edzőmeccsen.

Információink szerint a 18 éves, U20-as panamai válogatott Moisés Richardsról van szó, aki hazája élvonalában, a San Miguelito csapatában szerepel, a 2025–2026-os idényben tíz meccsen két gólt és egy gólpasszt ért el.

Úgy tudjuk, a nyáron már szerződtetett, de a bejelentésük előtt edzőmeccsen szintén pályára lépő, Beckaye Haidara, Arthur Henrique kettőshöz hasonlóan nem próbajátékra érkezett a zalaiakhoz. A szerződtetésén már dolgozik a klub, hamarosan be is jelenthetik az átigazolását, de addig is a csapattal készülhet, amíg zajlik a hivatalos ügyintézés.

A ZTE-vel kapcsolatos hír, hogy sérülés miatt nem szerepelt az eddigi edzőmeccseken a spanyol José Calderón és Harangi Aiden, de mindketten ott vannak a csapat szlovéniai edzőtáborába, ahogy Szendrei Norbert is, akiről szurkolói forrásokban tévesen jelent meg, hogy nem utazott el a csapattal – a válogatott középpályás szombaton a kezdőcsapatnak is a tagja volt a Slovácko elleni felkészülési mérkőzésen.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – kölcsönben), Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Moisés Richards (panamai, San Miguelito – Panama)

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Andé Ferreira (portugál, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország)

A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.

Felkészülési mérkőzések:

Július 1. (szerda): ZTE –FC Ajka (NB II) 2–3 (Maxsuell, Kiss M.)

Július 4. (szombat): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE 2–3 (Teixeira, Tchicamboud 2)

Szlovénia

Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh) 3–3 (Tchicamboud 2, Skribek)

Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)

Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)