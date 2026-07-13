Immár hivatalos, Andrey Santos a Manchester Unitedben folytatja
Sajtóhírek alapján biztosra lehetett venni, hétfőn be is jelentették hivatalosan: a brazil Andrey Santos az angol élvonalbeli Manchester Unitedben folytatja labdarúgó-pályafutását.
Az elmúlt idényben a Chelsea színeiben 43 tétmérkőzésen pályára lépő Andrey Santos 2031 júniusáig szóló szerződést írt alá, amely további egy évre szóló hosszabbítási lehetőséget is tartalmaz.
A 22 éves, hatszoros brazil válogatott középpályás 2023 óta tartozott a londoni kékek állományába, ebben az időszakban kölcsönben játszott a francia Strasbourg-ban, valamint az angol Nottingham Forestben is.
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