Immár hivatalos, Andrey Santos a Manchester Unitedben folytatja

Az elmúlt idényben a Chelsea színeiben 43 tétmérkőzésen pályára lépő Andrey Santos 2031 júniusáig szóló szerződést írt alá, amely további egy évre szóló hosszabbítási lehetőséget is tartalmaz.

A 22 éves, hatszoros brazil válogatott középpályás 2023 óta tartozott a londoni kékek állományába, ebben az időszakban kölcsönben játszott a francia Strasbourg-ban, valamint az angol Nottingham Forestben is.